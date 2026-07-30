Natalia Jorge Pereira hace historia al ganar las dos modalidades del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo

Natalia Jorge Pereira, natural de Tomiño, se ha convertido en la primera persona en los 27 años de historia del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo en obtener las dos modalidades del certamen convocado por el Concello de Valga. El jurado reconoció tanto un trabajo ya concluido sobre el contrabando en la frontera del Miño durante la década de 1940 como un proyecto de investigación centrado en el hambre en el municipio valgués durante los años de la posguerra.

El fallo del jurado se hizo público coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento del historiador Xesús Ferro Couselo, figura que da nombre a este galardón.

En la primera modalidad, dotada con 4.000 euros, resultó vencedora la investigación «Pasaron polos ollos, pasaron polas mans. O contrabando no Miño», un estudio que profundiza en el comercio ilegal desarrollado en la frontera hispano-portuguesa durante los años cuarenta. La obra ofrece una radiografía de las mercancías, los lugares y las personas detenidas por las fuerzas de vigilancia del Estado, al tiempo que analiza el impacto de las políticas dictatoriales de Francisco Franco y António de Oliveira Salazar sobre la denominada Raia del Miño, la respuesta de las poblaciones fronterizas y el papel estratégico de este territorio durante la Segunda Guerra Mundial.

El jurado decide los vencedores del XXVI Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo. / FdV

El jurado destacó especialmente el importante trabajo de historia oral desarrollado por la investigadora y la sólida documentación que sustenta el estudio.

Por su parte, la segunda modalidad, consistente en una bolsa de investigación de 3.000 euros, recayó en el proyecto «¿Hambre en la Valga de la posguerra? Análisis histórico de un municipio rural durante la autarquía (1939-1952)». En esta propuesta, Natalia Jorge plantea estudiar hasta qué punto afectó la escasez alimentaria a la población valguesa durante los años posteriores a la Guerra Civil y cómo afrontaron los vecinos las dificultades derivadas del periodo autárquico.

La investigadora considera que Valga constituye un escenario idóneo para este análisis por tratarse de un municipio eminentemente rural, sin un núcleo urbano próximo, con una estructura social basada en pequeños propietarios agrícolas y una economía de subsistencia sustentada en la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal. Además, su situación alejada de la frontera con Portugal permite compararlo con otras zonas donde el contrabando sirvió como vía para aliviar las carencias económicas.

Natalia Jorge Pereira, nacida en Tomiño en 1982, es doctora en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, donde obtuvo la calificación de cum laude con una tesis dedicada a las actitudes y comportamientos sociales en los municipios fronterizos de Tomiño y Vila Nova de Cerveira durante las dictaduras de Franco y Salazar en la década de 1940.

Xesús Ferro Couselo. / Picasa

Está especializada en el estudio de las zonas fronterizas, el contrabando, la emigración y las identidades de la frontera gallego-portuguesa del Miño. En 2024 ya había sido distinguida con el Premio Xohana Torres en la categoría de ensayo e investigación por su obra «Formigueiro de mulleres. As trapicheiras do Miño».

El jurado de esta vigesimoséptima edición estuvo integrado por Xulio Rodríguez González, facultativo del Cuerpo Superior de Museos; Pegerto Saavedra Fernández, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela; Pablo Sánchez Ferro, director del Archivo Histórico Provincial de Ourense y nieto de Xesús Ferro Couselo; Ana Cabana Iglesia, vicerrectora de Cultura y profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago; y Fátima Braña Rey, profesora de Antropología Social de la Universidad de Vigo.

Los miembros del jurado se reunieron el pasado martes en la casa consistorial de Valga junto al alcalde, José María Bello Maneiro; la concejala Carmen Gómez y la técnica municipal Vanessa Losada para emitir un fallo que deja un hito inédito en la trayectoria de este prestigioso premio de investigación histórica.