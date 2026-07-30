La «Inchadiña Branca Vela» volverá a remontar el Ulla con una treintena de embarcaciones en homenaje a Rosalía de Castro

La ría de Arousa y el río Ulla volverán a convertirse este sábado en el escenario de uno de los homenajes más singulares dedicados a Rosalía de Castro. La XIII edición de la «Inchadiña Branca Vela» reunirá a cerca de una treintena de embarcaciones tradicionales que desplegarán sus velas para remontar el Ulla y el Sar hasta Padrón, evocando el universo literario y paisajístico de la escritora gallega.

Uno de los puntos clave de la travesía volverá a ser el puerto de la playa fluvial de Vilarello, en Valga, donde confluirán todas las embarcaciones participantes antes de afrontar juntas el último tramo del recorrido hasta la villa padronesa.

La presentación de la cita tuvo lugar en la Casa de Rosalía, con la participación de la concejala de Turismo de Valga, Malena Isorna; el presidente de la Fundación Rosalía, Anxo Angueira; los alcaldes de Padrón, Dodro y Rianxo; y la diputada provincial de Cultura de A Coruña, Natividad González.

La Casa de Rosalía, en Padrón. / M. Méndez

Durante el acto, Angueira destacó la consolidación de una iniciativa que nació en 2013 impulsada por las gentes del mar. «Cuando surgió esta iniciativa de homenajear a Rosalía desde el mundo del mar y de la navegación tradicional no imaginábamos llegar a esta decimotercera edición y, además, tan ampliada», afirmó.

El presidente de la Fundación explicó que, si en sus primeras ediciones la participación se limitaba prácticamente a las dornas procedentes de la ría de Arousa, en la actualidad la convocatoria reúne embarcaciones tradicionales llegadas de diferentes puntos del litoral gallego, como la ría de Vigo, A Guarda o la ría de Muros. A las emblemáticas dornas se suman galeones, bucetas y lanchas xeiteiras, entre otros tipos de embarcaciones.

En total serán alrededor de 30 barcos los que participen en la navegación. Una decena partirán por la mañana desde Rianxo y será en el área fluvial de Vilarello donde se incorporen el resto de las embarcaciones para completar conjuntamente el remonte entre Valga y Padrón.

Un momento de la presentación. / FdV

Para Angueira, esta elevada participación demuestra la «devoción por la figura de Rosalía de Castro» que existe entre las gentes del mar, al tiempo que permite poner en valor el patrimonio marítimo y fluvial de Galicia.

El presidente de la Fundación también destacó el atractivo del recorrido por el Ulla y el Sar, subrayando que «al partir desde Vilarello el paisaje que se nos muestra es extraordinario», en referencia al entorno natural que acompaña la navegación hasta la confluencia de ambos ríos.

Los representantes de los municipios por los que discurre la travesía coincidieron en señalar que actividades como esta evidencian que «Rosalía está muy viva» y contribuyen a divulgar un patrimonio fluvial de gran riqueza en las comarcas del Baixo Ulla y del Sar.

La valguesa Malena Isorna mostró la satisfacción del municipio por formar parte de este homenaje. «Para Valga es un orgullo participar en esta iniciativa y que Vilarello sea el punto de encuentro de todos los participantes. ¡Qué cosa más hermosa que recordar a Rosalía de esta manera!», señaló la concejala.

La «Inchadiña Branca Vela» se ha consolidado como una de las citas culturales más originales del verano gallego, uniendo literatura, navegación tradicional y paisaje en un recorrido que, año tras año, convierte el Ulla en una gran vía de homenaje a la autora de Cantares Gallegos.