El Hospital Público do Salnés celebra sus 25 años con una sanidad más cercana gracias a las resonancias magnéticas móviles

Ya se había explicado que el Hospital Público do Salnés cumple 25 años en el presente ejercicio. Pero no es el único aniversario destacado, sino que se alcanzan también 30 desde que se puso en marcha la Unidad de Diagnóstico por Imagen que puso la resonancia magnética (RM) a disposición de todos los pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, complementándose desde 2006 con un servicio de resonancia magnética móvil, es decir, equipos de RM instalados sobre un camión de grandes dimensiones (ahora son cuatro) que se desplazan a todos los hospitales comarcales de Galicia que no cuentan con esta tecnología o a aquellos que, aun contando con ella, precisan un apoyo puntual.

Dicho de otro modo, tres aniversarios que están estrechamente relacionados y se celebran conjuntamente en el centro hospitalario de Vilagarcía de Arousa, que gracias a las resonancias magnéticas móviles puede ofrecer a sus usuarios una sanidad más cercana, basada en una tecnología de alta precisión que evita miles de desplazamientos y refuerza su capacidad diagnóstica.

Es por ello que el Hospital Público do Salnés celebra su 25 aniversario convertido en un pilar asistencial, tras haber evolucionado durante su primer cuarto de siglo incorporando nuevas especialidades, mejorando sus infraestructuras y ampliando su cartera de servicios.

Cámara de resonancia magnética en una de las unidades móviles. / Sergas

Entre los avances que mejor representan esa apuesta por acercar la alta tecnología a los pacientes destaca el servicio de resonancia magnética móvil del Servicio Galego de Saúde (Sergas), una iniciativa pionera en la sanidad pública española que permite a hospitales comarcales como el de O Salnés disponer periódicamente de una de las pruebas diagnósticas más avanzadas sin necesidad de que los pacientes tengan que desplazarse a grandes complejos hospitalarios.

Desde que comenzaron a funcionar en Galicia en 2006 se han convertido en un recurso estratégico para garantizar la equidad territorial en el acceso al diagnóstico por imagen, especialmente en hospitales comarcales.

Actualmente, el Sergas dispone de cuatro unidades móviles de resonancia magnética de alto campo, la última incorporada en septiembre de 2025 para dar respuesta al incremento constante de la demanda, y que estos días está prestando sus servicios, precisamente, en el centro hospitalario vilagarciano.

Redacción

Y es que se trata de uno de los centros que reciben de forma continuada estas unidades móviles, junto con los hospitales de Cee, Barbanza, Verín, Valdeorras y Monforte, planificándose sus rutas de forma coordinada con la Consellería de Sanidade para garantizar una respuesta eficiente a las necesidades asistenciales.

Ni que decir tiene que para la comarca de O Salnés, este modelo supone un importante beneficio, pues gracias a la presencia periódica de la resonancia móvil, numerosos pacientes pueden someterse a estudios complejos sin tener que desplazarse a Vigo o Pontevedra.

Se reducen, en consecuencia, tanto los tiempos de espera como los costes de transporte y las molestias asociadas a largos desplazamientos, especialmente en personas mayores o con movilidad reducida.

La importancia del servicio trasciende la comodidad del paciente. La disponibilidad de pruebas diagnósticas avanzadas en el propio hospital permite agilizar el diagnóstico, acelerar la toma de decisiones clínicas y facilitar el inicio de los tratamientos, aspectos todos ellos especialmente relevantes en patologías neurológicas, musculoesqueléticas, oncológicas o cardiovasculares.

Tecnología de alta precisión

Las unidades móviles incorporan equipos de resonancia magnética de alto campo con las mismas prestaciones diagnósticas que los instalados de forma permanente en los grandes hospitales gallegos.

Además de los estudios convencionales, ofrecen exploraciones avanzadas como resonancia de mama, próstata, cuerpo entero o angioresonancia. También incorporan técnicas funcionales de última generación, entre ellas la espectroscopia por resonancia magnética, estudios de perfusión y secuencias de difusión que permiten detectar lesiones tumorales con mayor precocidad e incluso obtener información molecular de los tejidos sin necesidad de realizar biopsias en determinados casos.

La unidad móvil de resonancia magnética que estos días se encuentra en el Hospital do Salnés. / M. Méndez

Un modelo pionero y sostenible

Desde su puesta en marcha hace dos décadas, el sistema ha demostrado también un importante impacto medioambiental y económico, pues las unidades móviles evitan millones de kilómetros en desplazamientos de pacientes y contribuyen a reducir la emisión de miles de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

De hecho, la incorporación en 2025 de la unidad móvil que estos días se encuentra en Vilagarcía responde, precisamente, al incremento de la demanda de este tipo de exploraciones y consolida un modelo asistencial que acerca la tecnología sanitaria más avanzada a cualquier punto de Galicia.

Manuel Méndez

Coincidiendo con el 25 aniversario del Hospital Público do Salnés, el servicio de resonancia magnética móvil simboliza la evolución experimentada por la sanidad pública en la comarca. Lo que hace años obligaba a numerosos pacientes a recorrer decenas de kilómetros para acceder a una prueba diagnóstica de alta complejidad forma hoy parte de la atención habitual del hospital.

La combinación de un hospital comarcal consolidado y de recursos tecnológicos itinerantes de última generación refleja un modelo sanitario que busca garantizar la igualdad de acceso a la asistencia especializada, con independencia del lugar de residencia.

De ahí que para miles de vecinos de O Salnés, la llegada periódica de la unidad móvil de resonancia magnética suponga mucho más que una innovación tecnológica: representa una atención sanitaria más cercana, rápida, cómoda y de máxima calidad, reforzando el papel del hospital como referente asistencial de toda la comarca.