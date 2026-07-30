Firmado el convenio para la nueva senda peatonal y ciclista entre Ponte Dena y Abuín

La Diputación de Pontevedra destinará 560.000 euros a la construcción de una nueva senda peatonal y ciclista entre Ponte Dena y Abuín, en el municipio de Meaño. La inversión quedó formalizada con la firma del convenio entre el presidente de la institución provincial, Luis López, y el alcalde de Meaño, Carlos Vieitez, en un acto celebrado en el Pazo Provincial.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de un millón de euros, de los que la Diputación aportará el 66%, mientras que el Concello de Meaño asumirá la financiación del importe restante.

Un itinerario más seguro y accesible

La intervención permitirá crear una senda peatonal en plataforma única que conectará Ponte Dena y Abuín mediante un recorrido más seguro para peatones y ciclistas. El proyecto contempla además la renovación de servicios urbanos y la ejecución de una nueva pavimentación destinada a reducir la velocidad del tráfico y favorecer la convivencia entre vehículos y viandantes.

Las obras incluirán también la instalación de nuevo mobiliario urbano, elementos de calmado del tráfico, señalización vertical y horizontal, un nuevo sistema de alumbrado público y mejoras en la red de drenaje.

Con esta actuación, el Concello pretende facilitar la accesibilidad peatonal hacia el área comercial y de ocio del núcleo urbano de Dena, al tiempo que fomenta una movilidad más sostenible y la práctica de actividad física entre la población.

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La colaboración entre la institución provincial y el Concello de Meaño va más allá de esta actuación. Según los datos facilitados por la Diputación, el municipio ha recibido 3,66 millones de euros a través de los distintos planes de cooperación aprobados durante los tres primeros años del actual mandato, una inversión destinada a impulsar infraestructuras, equipamientos y actuaciones de mejora en el municipio.