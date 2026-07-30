La Festa do Albariño abarrota Cambados y llena la comarca

Las calles de Cambados a rebosar desde que se sirvió la primera copa de la Festa do Albariño 2026 dan una idea de lo mucho que representa esta celebración desde un punto de vista turístico y social. No solo para la cuna del blanco por excelencia, sino para el conjunto de la comarca.

Y es que no dejan de llegar ciudadanos de prácticamente toda Galicia y turistas de Madrid, Castilla, Asturias y otras regiones de España, al igual que muchos portugueses, que si no encuentran sitio en la villa del albariño se alojan en localidades como Vilagarcía, Cambados y O Grove para pasar unos días y acercarse al Paseo da Calzada atraídos por el vino.

Hay mucha gente que acude expresamente a O Salnés para asistir al evento cambadés, al igual que hay ciudadanos que aseguran que antes iban y venían desde sus lugares de origen a Cambados, «pero ahora hay que tener mucho cuidado al volante, así que es mejor coger un hotel durante unos días y disfrutar de la fiesta al máximo», explican algunos de los consultados.

Jóvenes llegadas a Vilagarcía desde Madrid para acudir a la Festa do Albariño de Cambados. / M. Méndez

Ni que decir tiene que la hostelería arousana es la gran beneficiada del tirón de la Festa do Albariño, la cual no se limita a la degustación en las casetas instaladas por las bodegas, sino que incorpora multitud de actividades complementarias.

Entre ellas el Túnel del Vino Rías Baixas, que organizada el Consello Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas y alcanza su decimoquinta edición haciendo historia, ya que ha alcanzado la cifra récord de 220 marcas, pertenecientes a 81 bodegas.

La inauguración del Túnel del Vino Rías Baixas. / Pedro Mina

El presidente del Consello, Isidoro Serantes, fue el encargado de inaugurar el túnel en el Salón José Peña de Cambados, acompañado por del presidente de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, el alcalde, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra y otras autoridades.

Durante el acto inaugural, Serantes destacó el crecimiento experimentado por esta propuesta en los últimos años e invitó al público a visitarla. «Es una oportunidad única y, además, este año es récord en número de marcas y bodegas», afirmó.

El Túnel del Vino permite a los asistentes realizar un recorrido por la diversidad vitivinícola de la denominación, con vinos procedentes de sus cinco subzonas.

Asistentes a la fiesta, en el Paseo da Calzada. / Pedro Mina

De las 220 referencias participantes, 104 corresponden a la cosecha 2025, recientemente calificada como «Muy Buena» por el Consello Regulador. La selección se completa con 30 vinos de la añada 2024, 20 de 2023, 14 de 2022, ocho de 2021, tres de 2020, uno de 2019, dos de 2018, tres de 2017, uno de 2016 y otro de 2013. Además, el túnel incluye trece tintos Rías Baixas y doce espumosos de calidad.

La programación de la Festa do Albariño también incluye la XXXVIII Cata Concurso Albariño Rías Baixas de la Añada 2025, en la que un panel compuesto por doce expertos es el encargado de seleccionar los mejores vinos de la cosecha.

De la Cata Derradeira saldrán las marcas galardonadas como los mejores Albariño Rías Baixas de la añada 2025, que se darán a conocer el domingo durante el almuerzo oficial del Capítulo Serenísimo del Albariño.