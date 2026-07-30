La Diputación aporta 35.000 euros para instalar reductores de velocidad en calles de Vilagarcía

La Diputación de Pontevedra ha aprobado una inversión de cerca de 35.000 euros para que el Concello de Vilagarcía de Arousa instale reductores de velocidad en varias calles del municipio con el objetivo de reforzar la seguridad vial y dar respuesta a las demandas vecinales por el exceso de velocidad del tráfico.

Según informó la Diputación, las obras permitirán implantar medidas de calmado del tráfico en distintos puntos del municipio donde los vecinos han trasladado su preocupación por la velocidad a la que circulan algunos vehículos.

Una preocupación, por cierto, que sigue aumentando en las calles y plazas peatonales habitualmente invadidas por motos, coche, furgonetas, camiones e incluso patinetes que no solo ocupan espacios prohibidos, sino que, en algunos casos, lo hacen a velocidades que ponen en peligro a los ciudadanos de a pie.

La circulación rodada no cesa en las zonas peatonales de Vilagarcía, ni siquiera con el control policial ejercido. / M. Méndez

Las actuaciones que se llevarán a cabo con cargo al ente provincial mejorarán las calles San Marín, Piñeiro y A Lagoa, en Sobrán; la calle Progreso de A Torre; la Perrón, de Rubiáns; Veiga de Aldea, en Cea; y también en las calles Concha, Alejandro Cerecedo, Duque de Terranova y Manuel Antonio.

De forma general, el proyecto contempla la instalación de reductores de velocidad tipo «lombo de asno» y de pasos de peatones elevados, con el propósito de reducir la velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los peatones.

Las obras incluirán además la colocación de la correspondiente señalización horizontal y vertical, incorporando señales específicas de advertencia de resalto, pasos de peatones y su ubicación.

La invasión de las zonas peatonales de Vilagarcía no cesa. / M. Méndez

En algunos puntos también se acometerán actuaciones complementarias. Así, en la calle Alejandro Cerecedo se demolerá previamente un paso de peatones elevado de hormigón que presenta un avanzado estado de deterioro para construir uno nuevo.

Por su parte, en la calle Manuel Antonio será necesario demoler las aceras existentes para adaptarlas a la rasante del nuevo paso elevado proyectado.

La actuación se financiará íntegramente con cargo al Plan +Provincia, el programa provincial que destina este año 2,6 millones de euros a Vilagarcía de Arousa, una cantidad que incluye las cuatro líneas de ayudas correspondientes a 2026 y el anticipo de la línea de inversiones prevista para 2027, a la que los ayuntamientos pueden acceder de forma anticipada.

La Diputación busca así contribuir a mejorar la seguridad en las vías municipales y responder a las peticiones de los residentes en aquellas zonas donde el tráfico rodado genera una mayor preocupación por el riesgo para peatones y conductores.