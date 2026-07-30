Detenido un vecino de Meaño como presunto autor de numerosos incendios forestales

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Meaño de 48 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de numerosos incendios forestales provocados de forma intencionada en el municipio.

La investigación, dirigida por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se desarrolló en colaboración con los agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta de Galicia.

Las pesquisas se remontan a 2025, cuando comenzaron a registrarse una sucesión de fuegos de origen intencionado en las parroquias meañesas de Xil, Dena y Simes. La reiteración de estos incendios y el riesgo que representaban tanto para la población como para el entorno natural llevaron a la apertura de una investigación específica.

Espectacular incendio forestal en Meaño / Noé Parga

La Guardia Civil coordinó desde el primer momento las diligencias policiales y el análisis de la información obtenida, mientras que los especialistas de la UIFO aportaron el conocimiento técnico necesario para determinar el origen de los incendios. En el operativo también participaron agentes del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo y efectivos ambientales del Distrito Forestal XIX.

Los fuegos investigados se produjeron durante los meses de julio y agosto de 2025, en plena época de máximo riesgo de incendios forestales en Galicia y en una zona con una elevada afluencia turística, lo que incrementaba el peligro para vecinos y visitantes.

La investigación dio un paso decisivo tras el incendio declarado en la noche del pasado 12 de junio en una zona de monte arbolado del término municipal de Meaño. La rápida intervención de los servicios de extinción del Distrito Forestal XIX logró impedir que las llamas alcanzaran viviendas próximas y evitar que el fuego adquiriese mayores dimensiones.

La Guardia Civil de Sanxenxo se ocupó de la operación. / FdV

A raíz de este último siniestro, los investigadores reunieron los indicios necesarios para confirmar el origen intencionado del incendio e identificar al presunto responsable.

Como resultado de las diligencias practicadas, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso como presunto autor de numerosos incendios forestales provocados de forma deliberada. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial ante la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia número 2 de Cambados.

La investigación permanece abierta y los agentes no descartan la práctica de nuevas diligencias para esclarecer otros incendios de características similares registrados en la misma zona.

La Guardia Civil ha destacado la estrecha colaboración mantenida con la Xunta de Galicia durante toda la investigación, una coordinación que considera determinante para el esclarecimiento de los hechos y la identificación del presunto autor.