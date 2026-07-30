Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia cinegética GaliciaStellantis beneficiosBajas laboralesEstafas TikTokPereira, estandarte Cristo de la VictoriaConcierto ChayanneBandera roja Baiona
instagramlinkedin

Guardia Civil

Detenido un vecino de Meaño como presunto autor de numerosos incendios forestales

De 48 años y con antecedentes, habría protagonizado una sucesión de fuegos en las parroquias de Xil, Dena y Simes el pasado verano

Momento en que trasladan al detenido al cuartel de Sanxenxo.

Momento en que trasladan al detenido al cuartel de Sanxenxo. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Méndez

Manuel Méndez

Meaño

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Meaño de 48 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de numerosos incendios forestales provocados de forma intencionada en el municipio.

La investigación, dirigida por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se desarrolló en colaboración con los agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta de Galicia.

Las pesquisas se remontan a 2025, cuando comenzaron a registrarse una sucesión de fuegos de origen intencionado en las parroquias meañesas de Xil, Dena y Simes. La reiteración de estos incendios y el riesgo que representaban tanto para la población como para el entorno natural llevaron a la apertura de una investigación específica.

Espectacular incendio forestal en Meaño

Espectacular incendio forestal en Meaño

Ver galería

Espectacular incendio forestal en Meaño / Noé Parga

La Guardia Civil coordinó desde el primer momento las diligencias policiales y el análisis de la información obtenida, mientras que los especialistas de la UIFO aportaron el conocimiento técnico necesario para determinar el origen de los incendios. En el operativo también participaron agentes del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo y efectivos ambientales del Distrito Forestal XIX.

Los fuegos investigados se produjeron durante los meses de julio y agosto de 2025, en plena época de máximo riesgo de incendios forestales en Galicia y en una zona con una elevada afluencia turística, lo que incrementaba el peligro para vecinos y visitantes.

La investigación dio un paso decisivo tras el incendio declarado en la noche del pasado 12 de junio en una zona de monte arbolado del término municipal de Meaño. La rápida intervención de los servicios de extinción del Distrito Forestal XIX logró impedir que las llamas alcanzaran viviendas próximas y evitar que el fuego adquiriese mayores dimensiones.

La Guardia Civil de Sanxenxo se ocupó de la operación.

La Guardia Civil de Sanxenxo se ocupó de la operación. / FdV

A raíz de este último siniestro, los investigadores reunieron los indicios necesarios para confirmar el origen intencionado del incendio e identificar al presunto responsable.

Como resultado de las diligencias practicadas, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso como presunto autor de numerosos incendios forestales provocados de forma deliberada. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial ante la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia número 2 de Cambados.

La investigación permanece abierta y los agentes no descartan la práctica de nuevas diligencias para esclarecer otros incendios de características similares registrados en la misma zona.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil ha destacado la estrecha colaboración mantenida con la Xunta de Galicia durante toda la investigación, una coordinación que considera determinante para el esclarecimiento de los hechos y la identificación del presunto autor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
  2. Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
  3. Ofrecen «lotería premiada» a una mujer, la engañan y le roban 12.000 euros, en Valga
  4. El ladrón que rompió un escaparate con una tapa de alcantarilla pide que le «perdonen» la pena
  5. A Illa revalúa el transporte a las playas tras otro «desierto» en el tren turístico
  6. Detenida en Vilagarcía tras atrincherarse con un cuchillo después de, presuntamente, agredir y amenazar de muerte a su madre
  7. Cambados vive hoy el «pé de cuba» de la Festa do Albariño y estrena merchandising
  8. Salvamento Marítimo se pone en forma en las Rías Baixas con un llamativo ejercicio de rescate

Detenido un vecino de Meaño como presunto autor de numerosos incendios forestales

Natalia Jorge Pereira hace historia al ganar las dos modalidades del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo

Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas

90 años desde el día en que fue represaliado el meañés Víctor Trabazo

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

El proyecto de la piscina de Vilagarcía pide un aumento de gasto y de plazo

El proyecto de la piscina de Vilagarcía pide un aumento de gasto y de plazo

Vilagarcía alerta sobre un posible engaño con folletos publicitarios de San Roque

Vilagarcía alerta sobre un posible engaño con folletos publicitarios de San Roque
Tracking Pixel Contents