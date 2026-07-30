Deporte y paladares se citan en la Festa do Mexillón de A Illa

El paseo de O Cantiño acogerá desde este viernes la Festa do Mexillón. El Ximnasia Rítmica Arousa asume este año la organización de una destacada cita gastronómica del municipio, con la colaboración de las familias de sus deportistas.

La fiesta arrancará al mediodía con el producto más representativo de A Illa como protagonista. Habrá mejillones al vapor, en vinagreta y en escabeche, en todos los casos a 7 euros. La oferta incluirá también fideos, paellas, empanadas y tortillas a precios populares. El club resalta el sabor y el buen tamaño del producto.

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La cita tendrá además una importante vertiente deportiva. La organización de estas fiestas rota entre los clubes de A Illa y proporciona unos ingresos fundamentales para mantener su actividad. En esta ocasión, la recaudación ayudará al Ximnasia Rítmica a afrontar los gastos de entrenamiento y competición de sus cerca de cuarenta gimnastas. El trabajo compartido por padres, madres y responsables de la entidad permitirá unir gastronomía, convivencia y apoyo al deporte de base.