Alertan del abandono y el riesgo de incendio en la isla de A Toxa

No es la primera vez que se escuchan críticas así, pero en las últimas semanas se han multiplicado, pues parece que son cada vez más los vecinos de O Grove y los turistas que se preocupan e indignan cuando hacen ejercicio en la isla de A Toxa o acuden a la misma para pasear y disfrutar de sus muchos encantos pero se topan «una imagen de absoluto abandono». En esta época del año, además, con una dosis de enfado añadida, «dada la gran cantidad de maleza y el riesgo de incendio».

Consideran los usuarios que la administración local «debería dar ejemplo y tener en cuenta que el riesgo de incendio es enorme, y que si ocurre algo grave en la isla se pondrá en peligro a miles de personas, ya que solo hay un punto de entrada, salida y evacuación, que es el puente».

Algunos de los denunciantes de esta situación esgrimen que «se han realizado talas y desbroces, pero resulta que los rastrojos, ramas y troncos permanecen apilados en distintos puntos del pinar», de ahí que exijan su inmediata retirada.

Hay quien cree que el Monte Central de A Toxa o parcela Z-14, bautizado hace años como Parque Forestal Xaquín Álvarez Corbacho, es «un peligroso polvorín que el Concello deberá erradicar cuanto antes» por las razones aludidas.

Pero también porque «se proyecta una pésima imagen que deja en muy mal lugar a un destino turístico tan importante como este».

Troncos entre la maleza desde hace mucho tiempo. / FdV

Procede explicar que si bien hay zonas sobre las que se ha actuado desde el Concello, al que pertenece el Monte Central, quedan otras donde las malas hierbas han crecido en exceso y están secas, lo cual explica la preocupación vecinal ante la posibilidad de que pueda arder todo.

Al igual que se observan troncos caídos o talados en el suelo, algunos troceados ya. Los hay que llevan relativamente poco tiempo en esa situación, pero es que también hay madera tirada entre la maleza desde hace meses, e incluso puede que años .

Y todo a pesar de que esta gran superficie arbolada de 210.000 metros cuadrados, plagada de senderos que invitan al paseo y el ejercicio físico, recibe a diario una importante cantidad de visitantes.

Entre los que se encuentran todos los que quieren disfrutar del parque infantil de la Aldea Grobit y/o las familias que, con sus niños, se acercan a la parcela habilitada por el Concello para preservar una especie tan popular en Galicia como los burros fariñeiros (Equus asinus).