90 años desde el día en que fue represaliado el meañés Víctor Trabazo

Víctor Trabazo Serapio de Figueroa nació el 23 de marzo de 1896 en el lugar de A Canle, en Meaño. Era uno de los nueve hermanos del matrimonio conformado por Inocencio Trabazo y Carmela Serapio, y cuyos vástagos fueron Elvira, Daniel, Virgilio, Benjamín, Manuel, el propio Víctor, Blandina, Dolores y Gonzalo. Los tres últimos fallecieron siendo aún muy jóvenes.

Su profesión era la de maestro. Primero ejerció en la escuela infantil de la Illa de Arousa (1926), donde impulsó la creación de un equipo de fútbol al que dio el nombre de Céltiga. Luego, en 1927, fue destinado a la parroquia de Covas, en el Concello ourensano de Montederramo (entre la comarca de Terra de Caldelas y Ribeira Sacra). Y en 1929 regresó a su Meaño natal, siendo adscrito a la escuela unitaria de Xil.

En el plano político, en febrero de 1931 Víctor Trabazo resultara elegido presidente del Centro Republicano de Meaño. Fue militante del PSOE y la UGT, se convirtió secretario del Centro Socialista de Meaño y fue miembro de las Misiones Pedagógicas. A la par, militó en la Asociación de Trabajadores de Enseñanza de Vigo, e incluso llegó a ejercer por un corto espacio de tiempo como alcalde provisional del Concello de Meaño.

Víctor Trabazo Serapio. / FdV

Este meañés se casó en a Illa de Arousa con Casilda Nine Fernández, que entonces era viuda, «mujer alta y guapa», tal y como rememoran en Meaño los mayores por recuerdos de sus ancestros. De aquel matrimonio nacieron dos hijos, Víctor y Francisco Trabazo Nine, que se sumaban a Eligia, hija del anterior marido de Casilda Nine. Cuando la insurrección militar las fuerzas vivas del golpe en la comarca pusieron en el punto de mira a los hermanos Víctor y Virgilio Trabazo.

Su hermano Virgilio Trabazo Serapio de Figueroa había contraído matrimonio en Meaño con Ángeles Calviño de Salazar y Lis (apostados en la casona mentada hoy como Pazo de Lis en As Covas). Él y su cuñado, Ramón Calviño, fueron puestos en alerta ya el 18 de julio por medio de los párrocos de Lores, Germán Blanco Torres (hermano del escritor Roberto Blanco Torres), y de Meaño, Desiderio Dovalo. Los dos ya no pernoctaron en sus casas aquel día y se refugiaron haciendo noche en la rectoral de Desiderio Dovalo, tramando la fuga. El propio Virgilio había compartido la inquietud y alertado a su hermano Víctor del peligro que se cernía sobre él si regresaba a A Illa de Arousa.

En la madrugada del día 19, Virgilio y Ramón viajaron hasta A Coruña, donde lograron embarcar de incógnito en un buque alemán rumbo a América.

Pero Víctor Trabazo no se unió a ellos y se quedó aquí. Se dice que, por unas horas, se escondió en casa de los Cacharros, en el lugar de Vilariño (Simes). Pero le pudo el deseo de ver a su esposa e hijos, pese a advertirle algunos vecinos que «en la Illa te pueden estar esperando».

Víctor Trabazo con Casilda Nine y sus hijos. / FdV

Una vez en A Illa, oculto en casa de una amiga de la familia, dieron con él. Fue encarcelado pero su nombre no apareció registrado en documento alguno. Días después lo sacaron y acabaron matándolo a tiros. El cadáver nunca apareció. Pasado el tiempo, el único vestigio que entregaron a la familia, en la persona del hermano Daniel Trabazo, fue un abrigo de la víctima, que supuestamente llevaba aquella prenda, con dos agujeros en la espalda.

Sobre su muerte, se barajaron dos teorías. Una, que Víctor Trabazo, fue trasladado en barco desde A Illa al continente, pero nunca llegó. La otra, la que en 2023 refería a sus 82 años el otrora abogado meañés Evaristo Varela Muñiz (cuyo padre, Manuel Varela, fuera alcalde de Meaño cuando la guerra): «Capturaran a Víctor Trabazo -recordaba-, un meañés casado en A Illa de Arousa, a quien trasladaron a Pontevedra, donde fue paseado y murió siendo arrojado a las vías del tren».

El meañés dejó viuda y dos hijos propios, siendo estos aún niños: Víctor Manuel y Francisco Trabazo Nine. A raíz de un reportaje publicado en su día por FARO DE VIGO sobre el foro «A Cova do Trasno» de la asociación GAM, desde Asturias contactaba Ángeles Trabazo, nieta del Víctor Trabazo. A través de ella fue posible acceder a dos manuscritos sin datar cuyo contenido los sitúa en los albores de la II República.

Escritos en sendas cuartillas, el primero ofrece una egregia reseña de la etapa recién llegada: «La República nos abre una nueva era de gloria y vida espiritual; es mies lograda por nuestros escritores, por nuestros maestros y por nuestro pensamiento que votó con la sangre en las calles, antes de que llegara el día de las elecciones y que decidieran el pleito entre el Rey y el pueblo» en relación a las municipales de 12 de abril de 1931.

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En el otro emerge la defensa y ensalzamiento de la bandera republicana. En esa cuartilla escribe: «es innegable que su conjunto estético es más armonioso, por cuanto las suavidades del violeta armonizan mitigando los flamígeros ardores del rojo, símbolo de la Justicia, y del gualda, emblema de la prosperidad, y con el amortiguado tono y suavidad violácea pone en el conjunto la nota de la imponderabilidad».