La Xunta evalúa en Vilanova el funcionamiento del programa «Conecta co Voluntariado en Galicia»

La Xunta preparó la visita al albergue juvenil de As Sinas, en el municipio de Vilanova de Arousa, del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. De este modo podía reunirse con los participantes en el programa autonómico Conecta co Voluntariado en Galicia y comprobar su evolución. Son una veintena de jóvenes, de entre 22 y 30 años, procedentes da Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela que, además de divertirse y participar en multitud de actividades socioculturales, realizan labores de limpieza en la playa y el mar.

Rodríguez Miranda puso en valor la importancia de este voluntariado, resaltando que «es una manera de cuidar Galicia y, al mismo tiempo, proyectar su cultura y valores más allá de nuestras fronteras».

Así, desde la playa de As Sinas, en la que se sitúa el albergue, la Xunta insiste en estrechar lazos entre la juventud gallega residente en el extranjero y la comunidad autónoma a través del voluntariado y del conocimiento de su patrimonio natural y cultural.

Los jóvenes limpiando la playa. / M.J.E.

El programa se desarrolla en dos turnos y ofrece dos campos de voluntariado diferentes. El primero, de carácter ambiental, es el del albergue juvenil de As Sinas y se celebra hasta el 3 de agosto.

Los participantes, a los que ayer se veía recogiendo basura en el arenal, colaboran en tareas de adecuación y conservación del espacio marino y costero de la ría de Arousa, combinando el trabajo voluntario con actividades orientadas a conocer la realidad social, cultural y natural de Galicia.

El segundo turno estará dedicado al patrimonio cultural y se desarrollará del 26 de agosto al 6 de septiembre en el castro de Viladonga, en el municipio lucense de Castro de Rei. En este caso, los jóvenes participarán en labores de apoyo al equipo de excavación arqueológica y en trabajos de mantenimiento del yacimiento.

Un momento de la visita. / FdV

Reforzar los vínculos

El principal objetivo de «Conecta co Voluntariado en Galicia» es, cabe insistir, facilitar que jóvenes gallegos nacidos o residentes en el extranjero conozcan de primera mano la realidad de la comunidad autónoma mediante una experiencia de convivencia y trabajo desinteresado en favor del patrimonio gallego.

Además de las actividades de voluntariado, el programa incorpora propuestas complementarias de carácter cultural, social y de ocio que buscan favorecer la integración de los participantes y fortalecer su vínculo con Galicia.