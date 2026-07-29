La Xunta apela en Valga a la prevención para reducir los accidentes con tractores

La nueva campaña de prevención dirigida a reducir la siniestralidad asociada al uso del tractor en el medio rural gallego, impulsada por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), fue presentada por su gerente, Adela Quinzá-Torroja, en la unidad móvil de la ITV instalada en el Concello de Valga, donde se han producido numerosos accidentes de este tipo en los últimos años.

De este modo la Xunta pretende concienciar a agricultores, ganaderos, trabajadores forestales y a todas las personas que utilizan este tipo de maquinaria sobre la importancia de adoptar medidas de seguridad.

La campaña, desarrollada en colaboración con las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), contempla el reparto de folletos informativos en gallego y castellano tanto en las unidades móviles como en los centros fijos de ITV y en los Concellos, con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de usuarios.

La actividad informativa desplegada en Valga. / FdV

Según explica la gerente del Issga, la iniciativa forma parte de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo de Galicia: Horizonte 2027 y del Plan de Actuación del organismo para 2026. «Queremos sensibilizar a la población del medio rural sobre los riesgos derivados del manejo del tractor y de sus aperos, así como promover la incorporación de medidas de protección que permitan evitar accidentes o reducir la gravedad de sus consecuencias», señaló.

Accidentes muy graves

El Issga recuerda que en Galicia se registra un importante número de accidentes relacionados con el tractor y que, en muchos casos, las lesiones son graves o incluso mortales. La mayoría de estos siniestros no se consideran accidentes laborales, ya que afectan principalmente a personas mayores de 65 años, muchas de ellas de edad muy avanzada, que continúan utilizando maquinaria agrícola para trabajos familiares o de autoconsumo.

Entre las principales causas de los accidentes destacan el vuelco del tractor, el atrapamiento en la toma de fuerza y los accidentes de circulación. En este último caso, la Xunta advierte de que los siniestros ocurridos en vías públicas también pueden afectar a otros usuarios de la carretera.

Uno de los accidentes registrados en Valga. / FdV

La Administración autonómica señala que existen diversos factores que contribuyen a esta elevada siniestralidad, como la dispersión geográfica de la población, el envejecimiento tanto de los usuarios como del parque de maquinaria agrícola, el importante peso del sector agrario en Galicia, el uso del tractor como medio habitual de desplazamiento en muchas zonas rurales y la diversidad de riesgos asociados al manejo de estos vehículos.

Recomendaciones para prevenir accidentes

La documentación elaborada por el Issga pone el acento en cuatro ámbitos considerados esenciales para mejorar la seguridad: la seguridad vial, la protección de la toma de fuerza y del eje cardán, las medidas para evitar el vuelco y los sistemas de protección del tractor frente a este tipo de accidentes.

La campaña insiste en la necesidad de utilizar estructuras homologadas de protección antivuelco (ROPS) y el cinturón de seguridad, además de respetar las normas de circulación, la velocidad permitida, la señalización y realizar correctamente la ITV, así como mantener homologada y matriculada la maquinaria agrícola.

El operativo de emergencias en un accidente mortal con tractor ocurrido en Valga. / Noé Parga

Asimismo, el Issga recuerda que los tractores inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) hace 40 años o más que no dispongan de estructuras homologadas de protección antivuelco no podrán superar determinadas tramitaciones administrativas, como el cambio de actividad o la transferencia de titularidad, incluida la derivada de una herencia.

Material divulgativo

La campaña se desarrolla tanto en formato impreso como digital. En total se distribuyen 5.250 guías técnicas y 1.000 carteles en gallego y castellano.

Los materiales llegarán a los ciudadanos a través de las estaciones de ITV, los concellos, la Dirección General de Tráfico, cuyos agentes los repartirán por todo el rural gallego, y también mediante la Consellería de Medio Rural, que los facilitará a todas las personas que tramiten la inscripción de maquinaria en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

«El objetivo es que toda la población del medio rural incorpore la prevención como una parte más de su trabajo diario y de sus desplazamientos, para reducir el número de accidentes y evitar que muchos de ellos tengan consecuencias irreversibles», destacó Adela Quinzá-Torroja durante la presentación de la campaña.