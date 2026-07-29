Vilagarcía alerta sobre un posible engaño con folletos publicitarios de San Roque

El Concello de Vilagarcía publicará en los próximos días el programa de las Festas de San Roque, tanto en formato físico, con cinco mil ejemplares de 40 páginas, y en digital. Lo hará, como siempre, sin publicidad. «Por lo tanto, «desmiente cualquier relación con la edición de un supuesto folleto que alguien, por ahora indeterminado, está ofreciendo a diversos comercios y empresas para que participen a cambio de publicidad», explicaron desde el Ayuntamiento como advertencia de que puede ser un engaño, pues no sería la primera vez.

Fue después de que varias personas se pusieran en contacto con la administración interesándose por la veracidad de la oferta. Al parecer, los supuestos anuncios tienen con un coste desde 80 euros y, a cambio incluso prometía una camiseta.