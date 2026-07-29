El VikingDrama reivindica el papel de la mujer en «Torres que resisten»

La programación de la Romaría Vikinga de Catoira estrena hoy uno de sus actividades culturales más consolidadas, como es el ciclo teatral VikingDrama, que cada verano complementa los actos de la fiesta y que este año presenta la obra «Torres que resisten». La producción, que podrá verse también mañana y el viernes en las Torres de Oeste, apuesta por una mirada femenina sobre la historia vikinga y reivindica el papel de las mujeres a través de una propuesta que mezcla teatro, memoria histórica y denuncia de los abusos.

La principal novedad de esta edición es que la dirección artística corre a cargo de la compañía gallega Ibuprofeno Teatro, que toma el relevo de la dirección asumida hasta ahora por la persona responsable de la Escuela Municipal de Teatro de Catoira. El cambio responde a la decisión del Concello de externalizar la dirección, la dramaturgia y la producción del espectáculo para aliviar la carga de trabajo de la escuela sin renunciar a la implicación de los vecinos en la representación.

La obra introduce además un planteamiento escénico inédito en el VikingDrama. El protagonismo recae en siete niñas de entre 11 y 13 años que, mediante un ejercicio de metateatro, muestran al público cómo imaginan y preparan una representación sobre la historia vikinga de su localidad.

El cartel de la obra. / FdV

El director de la obra, Santi Cortegoso, explica que «es una técnica muy utilizada en dramaturgia, el teatro dentro del teatro. Lo que vemos son unas niñas que están inventando una obra sobre la historia vikinga de Catoira y, al mismo tiempo, asistimos a ese proceso creativo».

Durante esa búsqueda de inspiración aparece sobre el escenario una invitada muy especial: Rosalía de Castro, convertida en un personaje capaz de trascender el tiempo para acompañar a las protagonistas. Su presencia no es casual, ya que la escritora mantuvo una estrecha vinculación literaria con Catoira y dedicó versos a las Torres do Oeste.

La batalla librada hoy en las Torres de Oeste (Catoira) con motivo del día grande de la Romería Vikinga 2025. / Gustavo Santos

La obra gira en torno a Astrid, una muchacha de la Noruega del siglo XI que sufre el intento de rapto por parte de un rey vikingo después de que su madre se niegue a entregarle los recursos económicos que exige. La protagonista logra escapar y emprende un viaje que la conduce hasta Catoira, donde encuentra refugio y comienza una nueva etapa.

Ese relato histórico se entrelaza con otras historias inspiradas en la realidad de las mujeres para establecer paralelismos entre distintas épocas y reflexionar sobre la violencia, los abusos y la resistencia.

«La presencia de Rosalía de Castro, la temática feminista, la crítica a los abusos y el protagonismo de las niñas reivindicando la historia de su pueblo son seguramente los elementos más novedosos de esta edición», destaca Cortegoso.

Una producción coral

«Torres que resisten» tiene una duración aproximada de una hora y cuenta con un reparto formado por entre 25 y 30 intérpretes, muchos de ellos procedentes de la Escuela Municipal de Teatro y otros incorporados expresamente para esta producción. Como ya ocurrió el pasado año, el texto se interpreta íntegramente en directo, prescindiendo de grabaciones previas, para potenciar la fuerza teatral de la representación.

La puesta en escena apuesta por el movimiento coral y el trabajo colectivo, con la colaboración de una coreógrafa especializada en diseño de movimiento escénico y una escenografía sencilla pero versátil, concebida para transformarse continuamente gracias a la intervención del propio elenco.

Dos de los protagonistas. / M. Méndez

Para Ibuprofeno Teatro, afrontar la dirección del espectáculo supone un reto singular. «Es un proyecto muy diferente a los que hacemos habitualmente, tanto por el número de participantes como por el espacio y la temática. Es una responsabilidad, pero estamos trabajando para ofrecer el mejor resultado posible», afirma Cortegoso.

Por su parte, el concejal de Cultura, Raúl Gómez, subraya que la externalización de la dirección permite mantener intacto el carácter participativo del VikingDrama. El elenco continúa integrado mayoritariamente por vecinos de Catoira, muchos de ellos vinculados a la Escuela Municipal de Teatro, conservando así la esencia de una cita que se ha convertido en uno de los principales atractivos culturales de la Romaría Vikinga.