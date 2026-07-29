El Son do Mar se despide «con nota alta» y baraja regresar a Meaño con el Xacobeo

El productor Virvi Fraga, responsable de numerosos proyectos musicales y audiovisuales de calado internacional, hace un balance altamente positivo de lo que ha dado de sí una de sus últimas creaciones, el festival Son do Mar, este verano desarrollado en el Concello de Meaño tras su nacimiento en O Grove y su paso por Cambados.

Es tal la satisfacción que siente que piensa ya en la edición de 2027, que además coincide con la celebración del Xacobeo. «Si todo va según lo previsto seguiremos en Meaño, pero hay que madurarlo todo mucho porque esto de los festivales está completamente desfasado, ya que hay unos gastos enormes, derivados de los desorbitados cachés de algunos artistas, y los ingresos no dejan de caer debido al descenso de las ventas de bebidas en barra, ya sea porque no hay dinero o porque está cambiando la tendencia de consumo y cada vez se pide menos alcohol».

Razón por la cual dice tener muy claro que festivales como el suyo, y sucede con prácticamente todos, no serían posibles sin el «firme compromiso y apoyo económico» de la Xunta de Galicia.

Así transcurrió el concierto de Europe en el festival Son do Mar, celebrado en Dena (Meaño). / Iñaki Abella

Dicho lo cual, y a la espera de ver cómo evolucionan las cosas en los próximos meses para empezar a concretar el Son do Mar 2027, de nuevo con presencia nacional e internacional, Virvi Fraga insiste en su satisfacción por la afluencia de público, la implicación de los grupos participantes y la colaboración recibida, mostrándose dispuesto a seguir dando mucho de qué hablar en los próximos años.

El también músico y cámara se muestra especialmente orgulloso por lo que ha representado la presencia en Meaño de Maldita Nerea, OBK, Tam Tan Go!, The Rapants, Marlon, Luis Fercán, Kapo, 9Louro y, sobre todo, un grupo tan afamado a nivel mundial como la banda de hard rock Europe.

«Siempre quise tener bandas de rock de talla mundial y con Europe lo conseguí, y no solo eso, sino que además lo hice en un momento muy dulce para esta incombustible banda», reflexiona el productor musical grovense.

Iñaki Abella

«La gente flipaba y me decía que Europe incluso suena mejor que míticas bandas como AC/DC o los Rollig Stones; algunos me aseguraron que lo que estaban presenciando en directo era una auténtica animalada, y lo decían tanto quienes ya conocían al grupo sueco como aquellos otros que lo descubrieron en el Son do Mar», espeta.

Puesto a repasar lo sucedido, hace hincapié en que «es la primera vez que no hay una sola crítica destructiva, sino que todo son halagos y opiniones buenas, felicitándonos la gente por cosas que pueden parecer tan simples o anecdóticas como tener luz en todos los baños, o que la limpieza en los mismos fuera permanente, llegando a decirme muchos que esto de que se estuvieran limpiando los baños continuamente durante cada velada no lo habían visto nunca en ninguna parte».

También felicitaron a la organización del Son do Mar por la zona habitada para personas con movilidad reducida, «llegando a decirnos una madre que era la primera vez que estaban en un festival donde nos tratan con dignidad, porque lo habitual es que coloquen a la gente en silla de ruedas en una plataforma elevada alejada del escenario, donde se sienten observados e incómodos, pero nosotros los tuvimos delante del todo, en primera fila, para que las personas con discapacidad también pudieran disfrutar de los conciertos como los demás».

Al igual que destaca que a los espectadores «les gustó mucho la terraza que montamos con césped artificial, bien decorada y con dj dando caña durante los cambios entre una banda y otra».

Pero eso no es todo, sino que «la zona del mercadillo fue otro éxito, así como las tiendas de bisutería, la de merchandising, la zona de comidas y otros pequeños detalles que incorporamos».

«Nos empeñamos mucho en dejar todo el recinto en perfectas condiciones y lo más atractivo posible, incorporando actividades socioculturales con las que complementar los conciertos», añade Virvi Fraga, quien no se olvida de destacar «las facilidades para estacionar» cerca del recinto festivo, lo cual «fue posible gracias al trabajo realizado por el Concello y la colaboración vecinal, logrando que todo lo relacionado con el desplazamiento y el tráfico resultara enormemente fluido».

Incluso parece que los vecinos de la parroquia de Dena que residen más cerca de la zona de conciertos quedaron satisfechos, «porque se temían que el ruido les iba a causar molestias y no fue así, porque lo calibramos todo perfectamente para que se concentrara el sonido en el recinto y no perjudicar a nadie, además de terminar los espectáculos a horas muy prudentes».

Virvi Fraga y sus principales colaboradores. / Son do Mar

Por estas y otras muchas razones «la relevancia de este festival ha sido enorme y podemos decir que el Son do Mar está considerado ya uno de los grandes de Galicia».

Todo ello lo lleva a asegurar que se siente emocionado, como lo estuvo durante el concierto de Europe, y a concluir que «podemos estar con la cabeza bien alta, y eso que económicamente hablando la situación no es tan buena como en el pasado, lo cual hizo que en las barras ingresáramos la mitad del año anterior a pesar de tener precios que, en relación con otros festivales, resultaron a la mayoría del público sorprendentemente bajos, con las cañas a 3 euros, los combinados a 7 y las aguas a 2».

Pero la reducción del consumo, insiste, es algo que «obedece a la situación económica que atraviesa el país y se nota en todas partes, de ahí que un festival tan potente como el Son do Camiño vendiera 120.000 litros menos de cerveza; se nota una disminución del consumo en general, pero especialmente de la bebida, de ahí que se venda menos cerveza y mucha más agua», asegura.

Virvi Fraga termina diciendo que «nada habría sido posible sin el equipazo de gente joven pero experimentada que tengo a mi lado, ya que todos hicieron un trabajo excepcional, a pesar de no ser fácil lidiar con tantos artistas al mismo tiempo».