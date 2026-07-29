Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta

Pontearnelas, un lugar atravesado por el río Umia y situado a caballo entre los Concellos de Ribadumia y Vilanova de Arousa, es conocido, sobre todo, por su popular y siempre multitudinaria romería de Santa Marta. Y ésta, a su vez, lo es por el pulpo «á feira», pues como manda la tradición, nadie puede acudir a las misas, procesiones o verbenas organizadas en torno al cauce fluvial y la pequeña capilla, y marcharse sin probar este tradicional plato gallego.

Un producto que se vende a 15 y a 13 euros la ración, el más barato en Pulperías Aurora, con sede en O Carballiño y que está presente en prácticamente todas las ferias de la provincia de Ourense, como también en citas pontevedresas como el San Simón de Baión, la Festa dos Callos de Meis o la del Tinto de Barrantes, entre otras muchas.

Las carpas se llenaron de comensales. / Pedro Mina

Por supuesto, también en Santa Marta, «a la que mi familia trae el pulpo desde siempre y yo acudo desde que era una niña», explica Aurora Baranda González, quien, a sus 81 años de edad, y ya retirada, pasa por ser una de las cocineras que mejor preparan el pulpo en Galicia.

Ahora ya está todo el trabajo en manos de sus descendientes, pero ella sigue acudiendo a Santa Marta «porque es una feria de enorme tradición que mis antepasados ya querían mucho y que reúne muchísima gente, por eso nos gusta tanto a todos», esgrime la pulpeira.

Por cierto, que cuando se le pregunta por lo más vendido de Santa Marta responde sin dudarlo que el pulpo «á feira», pero también aclara que «lo que tiene que hacer la gente es venir con ganas de comer, porque también tenemos carne ‘ó caldeiro’, croca, churrasco y pimientos de Padrón, entre otras cosas».

La comida es variada y abundante. / Pedro Mina

El programa de fiestas comenzó hoy con dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Faíscas. Al igual que con misas rezadas cada hora entre las ocho de la mañana y la una de la tarde.

A las 20.30 horas está prevista la misa solemne en el campo de la fiesta antiguo, en honor a Santa Marta, seguida de procesión con la Banda de Música de Ribadumia y verbena a cargo de Acordes y la orquesta padronesa Charleston Big Band.

Mañana habrá misa cantada en honor a San Cayetano, a las 20.00 horas, y a continuación tendrá lugar la procesión y una verbena con Saudade y Suavecito, para completar las fiestas el viernes, con actos en honor a Nuestra Señora de Lourdes, nueva misa solemne, la procesión de rigor con la Banda de Ribadumia y otra verbena, ésta con Solara y Ritmo Joven.