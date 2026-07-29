El Puerto de Vilagarcía impulsa nuevas concesiones y más servicios de suministro de combustible a buques

El Puerto de Vilagarcía continúa reforzando su capacidad operativa y logística tras la aprobación de varias concesiones y autorizaciones destinadas a ampliar los servicios que presta a las empresas instaladas en el recinto portuario. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, presidido por José Manuel Cores Tourís, dio luz verde a distintas actuaciones que buscan consolidar la actividad empresarial y mejorar la competitividad de las instalaciones.

En relación con esto, aprobó las autorizaciones para prestar el servicio comercial de suministro de combustible a buques mediante camión cisterna. Las licencias fueron concedidas a Repsol Soluciones Energéticas, Moeve y Galp Energía España, lo que permitirá diversificar la oferta de abastecimiento energético disponible y fomentar la libre competencia entre operadores.

Con estas decisiones, la Autoridad Portuaria de Vilagarcía dice seguir apostando por mejorar la oferta de servicios del recinto, reforzar su capacidad logística y facilitar el desarrollo de nuevas actividades empresariales, consolidando así el papel del Puerto como uno de los principales nodos comerciales y logísticos del litoral gallego.

Un momento de la reunión. / FdV

De ahí que aprobara, igualmente, varias concesiones orientadas a reforzar la actividad empresarial. Una de ellas corresponde a Nedgia Galicia, que obtuvo la concesión para la explotación y el mantenimiento de la canalización y de las instalaciones de suministro de gas natural que dan servicio en el muelle de Pasajeros.

A mayores se autorizó una nueva concesión a favor de Terminal Marítima de Vilagarcía, destinada al almacenamiento de mercancía general, una medida con la que la Autoridad Portuaria pretende mantener y fortalecer la actividad de esta empresa consignataria dentro del recinto.

Otro de los acuerdos relevantes fue la aprobación de la modificación sustancial y la cesión parcial de la concesión de Boluda, una decisión que permitirá ampliar los servicios que se prestan en la terminal para la manipulación de mercancía general y de cargas de proyecto, un segmento con creciente peso dentro de la actividad portuaria.

Durante la reunión también se presentó el informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2025. El documento avala la gestión económico-financiera realizada por la Autoridad Portuaria y certifica que las cuentas reflejan de forma fiel tanto la situación patrimonial y financiera del organismo como los resultados obtenidos durante el pasado ejercicio.

La sesión ordinaria del Consejo contó además con la incorporación, por primera vez, del nuevo capitán marítimo de Vilagarcía de Arousa, Álvaro Vidal Casáis, quien pasó a formar parte del órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria como miembro nato tras su reciente nombramiento.