Un pregón de cine: Cambados se sumerge hoy en la LXXIV Festa do Albariño

Con un pregón de cine empezará hoy la LXXIV Festa do Albariño de Cambados. El actor cambadés Flako Estévez será el encargado de abrir la veda desde el balcón consistorial a las 13.00 horas. Después acompañará a la comitiva de autoridades para proceder al corte de la cinta inaugural en el paseo de A Calzada donde se despliegan las 44 casetas que servirán el vino hasta el domingo en horario ininterrumpido hasta las tres de la madrugada.

Además de las autoridades del Concello y del consejo regulador de la DO Rías Baixas, no faltarán los máximos responsables de la Consellería de Medio Rural y de la Diputación de Pontevedra, entre otras que ayer confirmaron asistencia para respaldar a esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, pero sobre todo a lo que supone, la promoción de un sector fundamental para la economía gallega.

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En cuanto al programa complementario, por el escenario grande, el de Fefiñáns, pasarán Law y De Ninghures a partir de las 22.00 horas. Una hora después arrancará la verbena en la plaza del Concello con Suavecito y a las 20.00 horas habrá actuación del Mago Noel en esta misma ubicación. No faltará durante el día la animación por las calles con el grupo de gaitas Boudebou y la batukada de Olodum do Coio.