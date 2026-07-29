A Illa ofrece una charla de preparación del eclipse con un investigador astronómico

A Illa de Arousa ofrece una charla divulgativa para preparar la ciudadanía ante el eclipse total de sol de 12 de agosto. El encargado será Luca Piccotti, doctor y divulgador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, de la Universidade de Santiago de Compostela, que dará una charla para todos los públicos el próximo martes 4 de agosto en el Centro de Interpretación da Conserva.

La Concellería de Educación e Igualdade invita a vecinos y visitantes para conocer de primera mano uno de los fenómenos astronómicos más relevantes de las últimas décadas.

Durante la sesión se explicará qué es un eclipse total de Sol, por qué el del 12 de agosto será un acontecimiento histórico y cómo podrá observarse con total seguridad.

La concejala Lidia Barreiro, destaca que «esta charla es una oportunidad excepcional para acercar la ciencia a la ciudadanía de una manera accesible y participativa. Queremos que tanto los vecinos como las personas que nos visiten puedan comprender la importancia de este fenómeno y disfrutarlo con todas las garantías de seguridad».

Barreiro destaca también que «el eclipse del 12 de agosto será un acontecimiento irrepetible para toda una generación y desde el Concello queremos contribuir a que A Illa de Arousa sea un lugar de referencia para vivirlo, promoviendo actividades divulgativas que despierten la curiosidad, fomenten el conocimiento y pongan en valor nuestro patrimonio natural».

La edila también recordó que el municipio forma parte del producto turístico «Baixo o ceo das Rías Baixas», impulsado por la Diputación de Pontevedra para promover experiencias colectivas, seguras y vinculadas al paisaje, al territorio y a la identidad local. Se trata de una acción coordinada de promoción de 61 Ayuntamientos para identificar y difundir puntos singulares de observación que funcionen como espacios de encuentro ciudadano y turístico durante este evento.

Noticias relacionadas

Dentro de esta iniciativa, la villa cuenta con dos puntos de observación destacados: Punta Cabalo y la playa de Area da Secada, espacios que «reúnen excelentes condiciones para contemplar este acontecimiento astronómico y que contribuirán a situar el municipio como uno de los destinos de referencia para vivir una experiencia única bajo el cielo de las Rías Baixas».