La Festa do Albariño ya está aquí: «Prohibido decir la última y marcho»

Asistente arriba, asistente abajo, Cambados volvió a inaugurar con multitudes la Festa do Albariño, una celebración que hace mucho que trascendió el sentimiento local para ensalzar la tradición vinícola de la DO Rías Baixas que, precisamente, acaba de conocer la estimación de vendimia para este año: 49,5 millones de kilos.

El actor Flako Estévez fue el encargado de presidir este año el balcón consistorial con un pregón que sintetizó lo que supone para los cambadeses; cargado de anécdotas y vivencias personales que muchos sintieron como propias y en su característico tono jocoso. Empezando por la niñez, cuando lo importante era el número y el tamaño de las atracciones y la orquesta era el lugar de encuentro para recogerse.

El intérprete, que este año estuvo nominado a los Premios Mestre Mateo, confesó que «jamás imaginó» que tendría la «honra» de ser el pregonero de la celebración que «más ilusión» le hace, con permiso de la Valvanera. En la «mejor fiesta del mundo, y en el mejor pueblo del mundo,» y en la que «decir una más, la última, y marcho, debería estar prohibido. Nunca se cumple».

También reivindicó el papel cambadés en la trayectoria de un vino que hoy está presente en más de 70 países, mostrándose seguro de que «si en el paraíso no hay albariño, algún cambadés va a pedir el traslado» y de que, a pesar de las quejas del «turisteo y el barullo», cuando llega el momento, el deseo es que la fiesta se repita «cada seis meses».

El actor Flako Estévez durante la lectura del pregón. / Pedro Mina

«En el paraíso tiene que haber»

«Porque estamos hechos de una pasta especial», añadió Estévez, que se deshizo en halagos también sobre el carácter de sus convecinos y no se olvidó de los «viticultores, los bodegueros y la gente que trabaja la tierra con sus manos» e invitó a brindar por ellos y «por todos los que nos enseñaron a amar esta tierra».

Para él, lo «más importante es estar un año más celebrando juntos y demostrando porqué Cambados es la capital del albariño. Sentirnos profundamente vivos al lado de la gente que queremos y dar gracias a la vida». También pidió no ponerse estupendo con las catas en A Calzada -«el vino está bueno y punto»- y a los de fuera les advirtió que todo espacio libre de aparcamiento será estos días «producto de vuestra imaginación».

Tras la ovación y los aplausos a un pregón que se retrasó un cuarto de hora, pero sin reproches, el protagonismo saltó a las autoridades para el corte de la cinta inaugural. Para entonces, muchos ya les habían adelantado y habían tomado posiciones en los stands.

Autoridades locales, provinciales, autonómicas, de la DO y el pregonero en uno de los stands. / Pedro Mina

En su mayoría eran vecinos deseosos de iniciar una nueva edición, la 74, y también porque es la jornada más tranquila en asistencia. El ambiente familiar y de amigos se extendía sobre mesas repletas de empanadas, tortilla, mejillones… para acompañar las primeras copas. No obstante, los visitantes ya asomaron en una cita que es Fiesta de Interés Turístico Internacional y que suele sumar una asistencia de 200.000 personas en cinco jornadas.

30 años de asistencia

Con todo, hay cambadeses que aún no tienen la veteranía de los mindonienses José Antonio Seivane y Pedro Fernández, que llevan décadas enganchados por el «buen comer, el buen comer y la buena gente». El primero desde 1997 y aunque sienten algo de nostalgia del ambiente más relajado de sus primeras ediciones, no piensan romper la racha; no lo hicieron ni los tiempos pandémicos.

Es más, son grandes embajadores junto a un cambadés de origen con el que comparten diáspora en Oviedo, Manolo Varela. Y es que solo eran la avanzadilla de un grupo que a lo largo de los días va sumando gente llegada de León, Madrid, Ferrol… hasta alcanzar la veintena. «Le hablamos a todo el mundo de la fiesta. A amigos de amigos» y así llegaron al punto de que hasta salen en el cartel anunciador de 2008 y se saludan familiarmente con algún bodeguero.

Otro grupo en A Calzada de Cambados. / Pedro Mina

«Soy muy fan del albariño»

De casualidad, buscando fiestas en un viaje a Galicia, acabaron Juan Pedro García, Eduardo de la Serna, Estefano Fazio y Antonio Alcaraz entre las 42 casetas y les pareció «espectacular, impresionante». El grupo procedía de Madrid, pero entre ellos había orígentes tan dispares como Uruguay y Sevilla. También era la primera vez para Carmen de Manuel y Antonio Ledesma. Les pilló de sorpresa en su tercera visita a Cambados y se sintieron «afortunados». Sobre todo ella, que se confesó «muy fan del albariño, de hecho, lo pido mucho en Madrid», lugar de residencia de esta cacereña y su pareja.

Para entonces, en el epicentro de la degustación no cabía un alfiler. Las autoridades proseguían con su tradicional paseíllo con brindis en las cooperativas departiendo con sus responsables. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y el presidente de la Diputación, Luis López, arroparon al alcalde Samuel Lago y al presidente de la DO Rías Baixas, Isidoro Serantes, entre otras autoridades.

Situación política

Este año destacó una amplia representación de alcaldes de O Salnés en un momento político delicado por la ruptura del cuatripartito. A pesar de las tensiones, el socio expulsado, José Ramón Abal Varela, que siempre ha sido un defensor de la fiesta y del sector, no faltó a la cita y los que quedan, Lago con Tino Cordal (Somos) y Liso González (BNG) dieron muestras de gran sintonía.

Vista la gran afluencia del arranque, las expectativas de las 44 bodegas eran muy positivas. El precio mínimo por copa es de 2,5 euros y en cuanto a la botella, varía en función de la elaboración elegida y, cabe recordar que, aunque el albariño es el rey, se pueden probar otras propuestas de este sello de calidad.

Tras vivir «uno de los pregones más simpáticos de los últimos años», el regidor cambadés destacó lo «especial» que es el arranque y la fiesta en sí, «no lo digo yo, es la fiesta gastronómica más antigua de Galicia y una de las de España, pero además, por toda la gente de aquí y de todas partes que viene a disfrutarla». También se acordó del «equipo que hay detrás» y que lo hace posible e invitó a visitar Cambados en una «cita ineludible también para todos los gallegos», según la conselleira.

Compromisos

Gómez Rodríguez destacó el «reconocimiento mundial» del vino y el trabajo del sector de la DO, poniendo como ejemplo que ha conseguido «incrementar ventas en EEUU a pesar de las circunstancias adversas». Asimismo, renovó además el compromiso de la Xunta de «seguir apoyando su promoción y a bodegueros y viticultores», señalando que se destinan unos 12 millones de euros en diferentes líneas de ayudas.

Asistentes a la primera jornada. / Pedro Mina

Por su parte, el presidente provincial destacó la «importante proyección» que la cita da al destino turístico Rías Baixas que, aseguró, está alcanzando uno de sus objetivos estratégicos: atraer al visitante extranjero. Además recordó los apoyos habilitados al agro.

Para el presidente del consello regulador, la cambadesa «es una de las fiestas más importantes» del territorio Rías Baixas y destacó la presencia de «público joven y de todas las edades», en esa vieja aspiración de que las nuevas generaciones den futuro a la cultura del vino tan arraigada a la historia de Galicia y España.

Asimismo, recordó que hoy inauguran el Túnel del Vino, que «cada vez tiene más público» con el ofrecimiento de una cata más pausada y con más de 200 referencias.

Para el sector, la fiesta también es una pausa tras un año de cuidado de la vid y para coger fuerzas antes del momento cumbre, la vendimia. Serantes y el secretario general, Ramón Huidobro, explicaron que los técnicos estiman batir el récord ya histórico del año pasado, cuando se llegó a los 47,5 millones, y rozar los 50: «Hay más viñedos, pero menos rendimiento. Este año prácticamente no hubo mermas por problemas fitosanitarios. Hubo más por corrimientos, por los vientos de mayo y junio».

La naturaleza nunca es una ciencia cierta y la etapa actual también es crucial. El gerente de Viña Almirante, José Estévez, hizo mención a retos que aún les quedan por afrontar, como el riesgo de estrés hídrico, según vengan las condiciones meteorológicas. La cooperativa también espera otra cosecha de récord, pero «parecida a la del año pasado, alcanzando prácticamente nuestro tope de 600.000 kilos».

La zona de los stands se llenó rápidamente. / Pedro Mina

Pero sobre todo, se mostró satisfecho en términos de sostenibilidad: En cuanto a ataques de mildiu y otras enfermedades, «han sido muy fáciles de contener, ha afectado muy poco y, sobre todo, hemos podido reducir la aplicación de fitosanitarios».

De un modo similar se explicaban desde Veiga Serantes: «Ha sido un año fantástico en este sentido, hemos recortado a la mitad la manos de fitosanitarios». Su caso es un ejemplo de que el viticultor y el bodeguero solo descansan cuando la uva está en el capacho, pues fueron víctimas del inusual evento de granizo de abril en el Umia, que incrementó el trabajo habitual en la segunda floración.

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Y Cambados seguirá hoy sumergida en albariño, con un programa de actividades que, en lo musical, ofrece a Agoraphobia, Cora Yako y Rufus T Firefly, en Fefiñáns, además de la Nortada Electrónica en San Tomé y djs en la plaza del Concello y Alfredo Brañas, ofrecidos por la hostelería en este caso.