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Policía Local

Un detenido tras un forcejeo por intento de robo entre tres hombres con adicciones, en Vilagarcía

Una mujer sorprende a una joven de 24 años cuando robaba en su turismo

Identificada una conductora que conducía con una tasa de alcohol de 0,97

Efectivos de la Policía Local de Vilagarcía.

Efectivos de la Policía Local de Vilagarcía. / M. Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha tenido otra noche intensa, esta vez a raíz del conflicto protagonizado entre personas con problemas de adicciones que se enfrentaron en la céntrica avenida de A Mariña.

Fue al filo de una de la madrugada cuando un vecino que presenció los hechos desde el balcón de su casa alertó a los agentes sobre un altercado que resultó ser un presunto robo con violencia.

La víctima fue un varón que dormía en un banco en la avenida de A Mariña al que sorprendieron dos transeúntes que forcejearon con él para sustraerle sus pertenencias.

Los tres se conocen entre ellos, al igual que son conocidos por los vecinos de Vilagarcía y las propias fuerzas de seguridad debido a los problemas de adicción antes aludidos.

Este episodio se saldó con la detención de uno de los individuos, quien, según explican en la policía, niega los hechos y profirió amenazas contra el denunciante y la patrulla interviniente.

También durante la noche los municipales interceptaron un vehículo cuya conductora arrojó en el control de alcoholemia practicado un resultado de 0,97 mg/l de alcohol en aire expirado, de ahí que se instruyeran diligencias por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ya a las 5.30 horas una vecina que se disponía a coger su vehículo, que tenía estacionado en la calle de Os Duráns, se encontró con la sorpresa de que en su interior había una joven que estaba robando y huyó de la escena al ser descubierta.

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La conductora acudió en el propio coche a las dependencias policiales para denunciar lo sucedido y describir a la presunta ladrona, una joven de 24 años que fue interceptada momentos después, tras una carrera a pie por la calle de Aquilino Iglesias Alvariño. Estaba en posesión de objetos de poco valor que habrían sido sustraídos del vehículo.

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