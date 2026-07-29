Un detenido tras un forcejeo por intento de robo entre tres hombres con adicciones, en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha tenido otra noche intensa, esta vez a raíz del conflicto protagonizado entre personas con problemas de adicciones que se enfrentaron en la céntrica avenida de A Mariña.

Fue al filo de una de la madrugada cuando un vecino que presenció los hechos desde el balcón de su casa alertó a los agentes sobre un altercado que resultó ser un presunto robo con violencia.

La víctima fue un varón que dormía en un banco en la avenida de A Mariña al que sorprendieron dos transeúntes que forcejearon con él para sustraerle sus pertenencias.

Los tres se conocen entre ellos, al igual que son conocidos por los vecinos de Vilagarcía y las propias fuerzas de seguridad debido a los problemas de adicción antes aludidos.

Este episodio se saldó con la detención de uno de los individuos, quien, según explican en la policía, niega los hechos y profirió amenazas contra el denunciante y la patrulla interviniente.

También durante la noche los municipales interceptaron un vehículo cuya conductora arrojó en el control de alcoholemia practicado un resultado de 0,97 mg/l de alcohol en aire expirado, de ahí que se instruyeran diligencias por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ya a las 5.30 horas una vecina que se disponía a coger su vehículo, que tenía estacionado en la calle de Os Duráns, se encontró con la sorpresa de que en su interior había una joven que estaba robando y huyó de la escena al ser descubierta.

La conductora acudió en el propio coche a las dependencias policiales para denunciar lo sucedido y describir a la presunta ladrona, una joven de 24 años que fue interceptada momentos después, tras una carrera a pie por la calle de Aquilino Iglesias Alvariño. Estaba en posesión de objetos de poco valor que habrían sido sustraídos del vehículo.