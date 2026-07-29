Catoira da vía libre al proyecto de Adif para invertir 2 millones en un nuevo paso elevado y una pasarela peatonal

El Concello de Catoira aprobará este viernes en pleno el proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para ejecutar mejoras que supondrán una inversión superior a los dos millones de euros.

El expediente, que cuenta con informe favorable del arquitecto municipal, permitirá a la compañía continuar con la tramitación administrativa y licitar unas obras que el Gobierno local del BNG considera estratégicas para mejorar la seguridad y la movilidad en el municipio.

El alcalde, el nacionalista Xoán Castaño, destaca que, una vez aprobado el acuerdo plenario, el Concello remitirá de forma inmediata toda la documentación a Madrid para agilizar el proceso.

Ciudadanos cruzando las vía en Catoira. / M. Méndez

«El proyecto es correcto y cuenta con el visto bueno de los servicios técnicos municipales. Ahora cumplimos con nuestra parte para que Adif pueda seguir avanzando y licitar cuanto antes unas actuaciones muy importantes para el futuro de Catoira», afirma el primer edil.

El informe elaborado por el arquitecto municipal concluye que las actuaciones previstas son «adecuadas desde el punto de vista técnico, urbanístico y funcional» y que contribuirán a mejorar tanto la seguridad ferroviaria como la conectividad viaria y peatonal, sin necesidad de introducir modificaciones en el proyecto presentado por Adif.

Una de las propuestas de Adif. / FdV

Desde el Gobierno municipal, que tiene mayoría absoluta y, por tanto, tiene garantizada la aprobación de este asunto en la sesión plenaria, confían en que el expediente sea también respaldo por la oposición, ya que el regidor insiste en que es una iniciativa beneficiosa para el conjunto del municipio.

Castaño subraya que el documento definitivo incorpora varias mejoras que el Concello logró introducir tras meses de reuniones y negociaciones con Adif.

«Partíamos de una propuesta muy limitada y conseguimos un proyecto mucho más ambicioso, que responde a las necesidades del municipio y a las demandas que nos trasladó la ciudadanía», asegura Castaño. «Es una inversión histórica que mejorará la movilidad, la accesibilidad y, sobre todo, la seguridad», apostilla.

El paso a nivel de la antigua Cedonosa. / Noe Parga

El proyecto contempla cuatro actuaciones principales a lo largo del trazado ferroviario a su paso por Catoira. La primera será la supresión del paso a nivel de As Telleiras, una actuación justificada por el escaso uso de este cruce, con una intensidad estimada de apenas un vehículo al día, y por la existencia de itinerarios alternativos próximos.

La intervención de mayor envergadura se ejecutará en A Balastrera, donde el actual paso a nivel será sustituido por un paso superior sobre la vía férrea.

La nueva infraestructura estará formada por una estructura de tres vanos y ha sido diseñada para permitir una futura duplicación de la línea ferroviaria.

Un tren detenido en Catoira tras un atropello mortal ocurrido hace años. / Noé Parga

Además, incluirá un camino de servicio de 611 metros paralelo a la vía, que conectará con el aparcamiento del Centro de Activación Cultural das Torres do Oeste (Cacto), así como un vallado perimetral destinado a impedir cruces indebidos sobre las vías.

El proyecto también incorpora una nueva pasarela peatonal en el acceso a la antigua fábrica Cedonosa, junto a la flamante planta de STAC, que sustituirá definitivamente el antiguo paso a nivel.

La infraestructura dispondrá de una anchura libre de 2,5 metros, rampas accesibles con una pendiente máxima del 8 % y conexión directa entre la avenida Eloy Domínguez de Veiga y el paseo fluvial. Asimismo, se prevé la posible construcción de tramos de escaleras para facilitar el acceso a la zona industrial.

La estación de tren de Catoira. / Noé Parga

La cuarta actuación consistirá en la mejora de las rampas peatonales de la estación de Catoira con el objetivo de reforzar la accesibilidad y garantizar itinerarios más cómodos y seguros para todos los usuarios.

Problemas históricos

El alcalde insiste en que todas estas actuaciones son el resultado del trabajo desarrollado por el Gobierno local del BNG durante la negociación del proyecto con Adif.

«Conseguimos mejorar de manera muy importante la propuesta inicial. Además del paso superior en A Balastrera, se incorporó la pasarela peatonal de Cedonosa, la nueva vía de servicio hacia el Cacto, el cierre de la zona ferroviaria para evitar cruces peligrosos y la adaptación de las rampas de la estación. Son infraestructuras que resolverán problemas históricos y mejorarán la conectividad del municipio durante muchos años», concluye Xoán Castaño.