Vecinos de Meis frenan un incendio que se acercaba a las casas

Vecinos de Meis no dudaron ayer en atacar un incendio forestal que se empezaba a acercar a casas y a otras propiedades y antes de que los efectivos antiincendios llegasen al lugar, se enfrentaron a las llamas.

Con herramientas agrícolas de todo tipo y tractores remolcaron incluso una cisterna llena de agua para evitar el avance de las llamas, que se originaron en una zona arbolada de la parroquia de San Martiño, junto al cruce de O Duque.

La propia alcaldesa, Marta Giráldez, destacó y agradeció su arrojo porque «con sus medios atajaron el incendio antes de que llegasen los profesionales».

Noticias relacionadas

Vecinos con una cisterna. / Concello de Meis

Estos ya se encargaron de la extinción. Según la información reportada, entre los presentes estuvieron los servicios antiincendios, Bombeiros, Emerxencias de Cambados y también estuvo la Guardia Civil.