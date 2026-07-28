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La tradicional romería de Pontearnelas arranca mañana con actos litúrgicos, música y mucho pulpo

El programa se desarrollará hasta el viernes

Una pulpeira en una fiesta anterior.

Una pulpeira en una fiesta anterior. / Noe Parga

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Lucía Romero

O Salnés

Pontearnelas vive estos días su semana grande de celebraciones con actos litúrgicos, verbena y la degustación de pulpo, una de las costumbres más características de su romería, siendo una de las de gran tradición y arraigo en el calendario anual.

El programa empieza mañana y comenzará con dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Faíscas. A partir de las 8.00 horas habrá misas rezadas cada hora hasta las 13.00 horas.

Por la tarde, a las 20.30 horas, se oficiará la solemne en el campo de la fiesta antiguo, en honor a Santa Marta, seguida de procesión con la Banda de Música de Ribadumia. La verbena de este día correrá a cargo de Acordes y Charleston Big Band.

El jueves 30, la misa cantada en honor a San Cayetano será a las 20.00 horas y a continuación tendrá lurar la procesión. Por la noche, Saudade y Suavecito pondrán la música.

En la última jornada, el viernes, la festividad a celebrar será en honor a Nuestra Señora de Lourdes.

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El oficio en su honor se celebrará a las 20.00 horas y no faltará la procesión y nuevamente en compañía de la Banda de Ribadumia. También habrá verbena, en esta ocasión son Solara y Ritmo Joven.

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