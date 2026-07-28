Salvamento Marítimo se pone en forma en las Rías Baixas con un llamativo ejercicio de rescate
La isla de Rúa fue el escenario escogido para las maniobras
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La isla de Rúa, una de las más representativas del archipiélago de Sálvora, conocida por sus imponentes rocas y un faro idéntico al de Ons, aunque de menor tamaño, fue escenario de un llamativo ejercicio de rescate.
Supuso una más de las maniobras que lleva a cabo en las Rías Baixas Salvamento Marítimo Fisterra desde su centro zonal de coordinación, asentado en Monte Enxa, en el Concello de O Porto do Son.
Este nuevo ejercicio en la ría de Arousa fue seguido muy de cerca desde las embarcaciones deportivas que en esta época del año suelen frecuentar este espacio y el conjunto del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
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