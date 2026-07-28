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Salvamento Marítimo se pone en forma en las Rías Baixas con un llamativo ejercicio de rescate

La isla de Rúa fue el escenario escogido para las maniobras

Maniobras de rescate en la isla de Rúa: así fue el simulacro de Salvamento Marítimo.

Maniobras de rescate en la isla de Rúa: así fue el simulacro de Salvamento Marítimo.

R. V.

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

La isla de Rúa, una de las más representativas del archipiélago de Sálvora, conocida por sus imponentes rocas y un faro idéntico al de Ons, aunque de menor tamaño, fue escenario de un llamativo ejercicio de rescate.

Supuso una más de las maniobras que lleva a cabo en las Rías Baixas Salvamento Marítimo Fisterra desde su centro zonal de coordinación, asentado en Monte Enxa, en el Concello de O Porto do Son.

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Este nuevo ejercicio en la ría de Arousa fue seguido muy de cerca desde las embarcaciones deportivas que en esta época del año suelen frecuentar este espacio y el conjunto del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

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