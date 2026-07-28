El Sergas repite refuerzos en la Festa do Albariño, que el año pasado dejó 665 asistencias

Cambados ya hervía hoy con los últimos retoques antes del pistoletazo de salida de la LXXIV Festa do Albariño y con actividades de ocio organizadas como precalentamiento. El dispositivo de seguridad, limpieza y de atención sanitaria se pondrá a prueba durante cinco días y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quiso aprovechar este momento para visitar la villa.

Explicó que se volverán a reforzar las urgencias del Hospital do Salnés y el PAC del centro de salud con un tercer equipo de médico y enfermera para todos los días, pero especialmente el viernes, sábado y domingo, según puntualizó el gerente del área Pontevedra- O Salnés, José Flores. En la edición anterior, el ambulatorio registró 665 asistencias, mayormente por cortes, intoxicaciones etílicas y otras cuestiones menores.

El desembarco de autoridades incluyó al director xeral de Atención Primaria e Comunitaria, Salvador Mariño-Ageitos, y respondió al interés del titular de la cartera por visitar el edificio, tras la transferencia de la titularidad por parte del Concello, y de departir con los profesionales.

A preguntas de los medios sobre la situación general de la comarca que, en conjunto, es uno de los principales destinos de Galicia y del noroeste español, las autoridades indicaron que la atención se está prestando sin incidencias. También que decidieron reducir en Sanxenxo de dos a uno el facultativo dirigido a desplazados y reforzar a cambio el PAC tras detectar que «la mayor parte de las consultas estaban dirigidas» a este servicio de urgencias.

Profesionales y autoridades durante la visita del conselleiro de Sanidade a Cambados. / Pedro Mina

Y respecto a si atenderán las peticiones de que la ambulancia medicalizada regrese al Hospital do Salnés tras la protesta celebrada hace unos días por la asociación de comerciantes Vilagarcía Zona Aberta, indicaron que no hay cambio de parecer en lo que Flores calificó como «desplazamiento responsable», insistiendo en que el recurso sigue dentro del distrito.

El conselleiro también destacó la colaboración con el Concello, que aporta medios propios, contratando dos ambulancias y montando el hospital de campaña de Emerxencias de Cambados. En años anteriores hubo fuertes críticas por parte de la administración local, pero el teniente de alcalde Tino Cordal indicó que «hay una colaboración estrecha entre el Sergas y el Ayuntamiento que ha ido mejorando y lo agradecemos para que todo se desarrolle con total normalidad» ante unas previsiones de asistencia que cifran en el orden de las 200.000 personas.

Gómez Caamaño destacó que el centro de salud cambadés, que cubre también servicios de otras poblaciones, llegando a las 15.700 personas, tiene una «de las carteras más completas de Galicia» y es un «modelo de la atención sanitaria de calidad que tenemos en Galicia». Para dar cuenta de su capacidad, indicó que en julio realizó más de 16.000 consultas.

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También puso en valor la «apuesta de la Xunta por la Atención Primaria», destacando inversiones realizadas en los últimos años en este ambulatorio y las reformas introducidas y futuras en el Sergas, como la que presentarán en septiembre y que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de chatear con los médicos. O la incorporación de nuevas categorías como la del podólogo. Asimismo, agradeció el «trabajo» de los profesionales ante el incremento poblacional del verano.