Somos Ribadumia asegura que la gestión de la Escola de Verán acumula «numerosas quejas»

Somos Ribadumia asegura que han detectado malestar por parte de los padres de la Escola de Verán por las «formas» del Concello en el uso de la piscina de la Pousada porque «lleva años cerrada y tienen muchas preguntas sobre las condiciones», entre otras cosas.

Una cuestión que el concejal Sergio Soutelo ya denunció el lunes y a la que añade otras «numerosas quejas» sobre la gestión de esta ludoteca, pues el «gobierno local se limitó a contratar al personal sin planificar previamente las actividades y una agenda para los dos meses, dejando el peso en los trabajadores».

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Así las cosas, denuncia que, según le han trasladado, «se improvisa y abusa de actividades genéricas en lugar de hacer adecuadas para cada grupo de edad». Asimismo, acusa al Ejecutivo de estar realizando una «sobreexposición» de los menores participantes, publicando fotografías en las redes sociales, para hacer «propaganda» política.