El regalo de Asorey a Uruguay vuelve a casa

«Santa» del escultor Francisco Asorey vuelve a Galicia y esta vez para quedarse. La Xunta ha tomado la decisión tras recientes cambios «en el relato expositivo y la reorganización de la colección» del Museo Zorrilla de Uruguay donde permanecía expuesta como parte del acuerdo entre ambos gobiernos cuando el gallego se hizo con su propiedad.

Su pretensión es «garantizar la adecuada contextualización, estudio y contemplación» de esta obra considerada una de las piezas claves para comprender la trayectoria del cambadés. Una creación que en su momento llegó a escandalizar a la reina Victoria Eugenia, cuando el escultor la presentó a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de Madrid junto al «San Francisco», el cual le dio la Primera Medalla. De hecho, solo los críticos más avezados de la época vieron lo especial que era, pero no fue suficiente, y estuvo aparcada durante dos décadas en el taller de Asorey en Santiago.

De allí salió para cruzar el Atlántico y como una donación personal del artista a la Casa de Galicia de Montevideo por mediación de unos amigos suyos que formaban parte de la directiva de aquel entonces. La asociación dirigida por sus descendientes conserva la carta de agradecimiento que le remitieron al gallego por cederle esta «auténtica joya de arte». Tanta era la consideración que lucía en un lugar privilegiado de las dependencias de la institución, en la entrada del sanatorio.

Según el gobierno autonómico, se ubicará en la Cidade da Cultura donde ya estuvo expuesta en 2019 como parte de la exposición «Galicia, un relato no mundo», la cual recibió 46.000 visitantes. Y precisamente regresará en el centenario de su presentación en sociedad.

Cabe recodar que fue en 2022 cuando pasó a formar parte del patrimonio de todos los gallegos. El Ejecutivo de Alfonso Rueda compró «Santa» por 6.000 euros y como parte de un lote de bienes que pertenecieron al centro gallego en el proceso de liquidación concursal en el que entró tras ser intervenido por el Estado debido a su elevado nivel de endeudamiento. También se hizo con otras posesiones, fondos documentales y bibliográficos, relacionados con la diáspora gallega en este país, destinando cerca de 19.000 euros.

Estos días, sus responsables recordaban el motivo de la operación: «Está considerada una de las obras clave para comprender la trayectoria de Asorey y es una de las pizas más relevantes de la escultura gallega del siglo XX, además de un bien cultural fundamental de la memoria artística de la emigración gallega. Asimismo, estás considerada un símbolo de la modernización artística y cultural de Galicia en el primer tercio del siglo pasado».

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Con este regreso se vuelve a respirar otro anhelo respecto a la obra del cambadés, que también vuelva otra de sus célebres esculturas, la de «A Naiciña».