Dispositivo en Cambados
El Punto Morado de la Festa do Albariño cambia de ubicación y funcionará hasta el domingo
Igualdade distribuye más de un centenar de carteles en establecimientos
La Concellería de Igualdade pone en marcha un año más el Punto Morado como espacio de información, apoyo, prevención y concienciación frente a la violencia contra la mujer y la LGTBIfobia. Este año el servicio no puede ofrecerse en Torrado porque está en obras, así que operará en una carpa ubicada junto al Concello. Asimismo, se visibilizará mediante la distribución de cartelería.
La concejala Mar Pérez detalla que funcionará desde la madrugada de este miércoles y hasta la del domingo. «Hará las funciones de distribución de material informativo y sensibilizador, acompañamiento y activación de un protocolo de actuación, si fuera necesario, de manera coordinada con los servicios sanitarios o Fuerzas de Seguridad», añadió.
Además, su departamento ha distribuido más de 100 carteles informativos entre el comercio y la hostelería. En ellos se refleja la ubicación del servicio y diferentes teléfonos de interés. También se colocarán en los baños y stands de A Calzada.
Pérez agradeció la «inestimable colaboración y la receptividad que siempre recibe» de estos y aprovechó p ara enviar un mensaje: «Las fiestas son para disfrutar con libertad y de manera igualitaria. El principal objetivo de este punto es el de información, concienciación y prevención», recordó.
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