El presidente de O Salnés celebra que «prevaleciera el diálogo y la responsabilidad» en el conflicto de la basura

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, valoró «muy positivamente» que el «sentido común», el «diálogo y la responsabilidad» prevalecieran en el conflicto de la basura para alcanzar un preacuerdo que suspendió la huelga.

El también alcalde de Ribadumia felicitó «sinceramente» a la concesionaria, Valoriza, y a la representación de los trabajadores por el «esfuerzo y altura de miras al anteponer el interés general», añadió, recordando que el parón se iba a producir en plena Festa do Albariño y época turística en toda la comarca.

En cuanto a las mejoras laborales prepactadas y que reclamaba la plantilla del servicio mancomunado, que da servicio a Meis, Vilanova y Cambados, Castro las tilda de «más que merecidas» por el trabajo que desempeñan; un «servicio absolutamente esencial».

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Asimismo, reiteró el compromiso de la entidad con mantener unos servicios públicos «modernos, eficientes y prestados en las mejores condiciones posibles».