Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acusados «Villa de Pitanxo»Récord Airbus «vigués»Cuca reviveIncendiario VilardevósMiguel RománConciertos chiringuitos VigoJóvenes y pesca recreativa
instagramlinkedin

Suspensión de la huelga

El presidente de O Salnés celebra que «prevaleciera el diálogo y la responsabilidad» en el conflicto de la basura

Castro felicita a las partes y considera que la mejora de las condiciones de la plantilla es «más que merecida»

El presidente comarcal y el gerente en una comparecencia.

El presidente comarcal y el gerente en una comparecencia. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Cambados

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, valoró «muy positivamente» que el «sentido común», el «diálogo y la responsabilidad» prevalecieran en el conflicto de la basura para alcanzar un preacuerdo que suspendió la huelga.

El también alcalde de Ribadumia felicitó «sinceramente» a la concesionaria, Valoriza, y a la representación de los trabajadores por el «esfuerzo y altura de miras al anteponer el interés general», añadió, recordando que el parón se iba a producir en plena Festa do Albariño y época turística en toda la comarca.

En cuanto a las mejoras laborales prepactadas y que reclamaba la plantilla del servicio mancomunado, que da servicio a Meis, Vilanova y Cambados, Castro las tilda de «más que merecidas» por el trabajo que desempeñan; un «servicio absolutamente esencial».

Noticias relacionadas

Asimismo, reiteró el compromiso de la entidad con mantener unos servicios públicos «modernos, eficientes y prestados en las mejores condiciones posibles».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents