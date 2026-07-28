Suspensión de la huelga
El presidente de O Salnés celebra que «prevaleciera el diálogo y la responsabilidad» en el conflicto de la basura
Castro felicita a las partes y considera que la mejora de las condiciones de la plantilla es «más que merecida»
El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, valoró «muy positivamente» que el «sentido común», el «diálogo y la responsabilidad» prevalecieran en el conflicto de la basura para alcanzar un preacuerdo que suspendió la huelga.
El también alcalde de Ribadumia felicitó «sinceramente» a la concesionaria, Valoriza, y a la representación de los trabajadores por el «esfuerzo y altura de miras al anteponer el interés general», añadió, recordando que el parón se iba a producir en plena Festa do Albariño y época turística en toda la comarca.
En cuanto a las mejoras laborales prepactadas y que reclamaba la plantilla del servicio mancomunado, que da servicio a Meis, Vilanova y Cambados, Castro las tilda de «más que merecidas» por el trabajo que desempeñan; un «servicio absolutamente esencial».
Asimismo, reiteró el compromiso de la entidad con mantener unos servicios públicos «modernos, eficientes y prestados en las mejores condiciones posibles».
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