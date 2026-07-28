El PP censura la «sumisión» de Varela ante los compromisos pendientes de Pedro Sánchez con Vilagarcía

El Partido Popular de Vilagarcía realizó balance de los compromisos que considera incumplidos por el Gobierno central con el municipio y acusó al alcalde, Alberto Varela, de mantener una actitud «sumisa» ante el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. La portavoz municipal popular, Ana Granja, y el diputado en el Congreso Juan Andrés Bayón repasaron asuntos relacionados con las comunicaciones, las playas, la seguridad, la justicia y las inversiones estatales.

Granja denunció la existencia de una «doble vara de medir» por parte del regidor socialista. A su juicio, Varela se muestra exigente y crítico cuando las actuaciones dependen de la Xunta, mientras rebaja el tono de sus reclamaciones ante el Gobierno central. «Es muy duro con la Xunta, pero con el Gobierno de Pedro Sánchez se vuelve sumiso», afirmó la portavoz.

Como ejemplo, se refirió a la reparación de la balaustrada del paseo de Carril, una intervención que, según el PP, debería haber asumido Costas del Estado y que finalmente afrontará el Concello. Granja sostuvo que el gobierno local recurre de manera habitual al argumento de ejecutar las obras ante la falta de acuerdos con otras administraciones. También citó el regato de A Tripeira, todavía pendiente de una solución, y otras actuaciones anunciadas. Para los populares, son inversiones municipales destinadas a «tapar» las obligaciones que no atiende el Ejecutivo central.

Bayón explicó que desde su llegada al Congreso trató de que «Vilagarcía tuviese voz en Madrid». Dentro del balance iniciado en 2024 situó como una de las primeras reclamaciones la recuperación de la frecuencia ferroviaria de primera hora con destino a Madrid, eliminada pese a las críticas vecinales. El diputado avanzó que el PP continuará solicitando su restitución y añadió la necesidad de que Adif amplíe el aparcamiento de la estación.

La principal censura se centró, no obstante, en la N-640. Bayón recordó que en 2023 se anunció una inversión de cinco millones de euros para el tramo comprendido entre la plaza de la Constitución y la rotonda de Baión. El proyecto fue adjudicado aquel año, pero, según aseguró, desde entonces únicamente se comunica que continúa en fase de redacción. «Es el principal fracaso del Gobierno con Vilagarcía y también de Alberto Varela, que prometió una inversión que no avanza», manifestó. El PP también preguntó por el asfaltado y la iluminación de la carretera en la zona de Santa Mariña, después de recibir como respuesta que la normativa no obliga a mantener encendidas las farolas.

Las playas constituyeron otro de los apartados del balance. Los populares llevaron al Congreso el deterioro de O Preguntoiro y reclamaron su regeneración. Bayón lamentó que se vuelva a llegar al verano sin avances y que el deslinde continúe utilizándose como explicación para justificar la falta de actuaciones. También recordó las preguntas formuladas sobre Bamio y sobre el muro de contención de la playa, sin que, según afirmó, se haya obtenido una respuesta concreta.

En materia de servicios, el diputado reclamó la extensión de la fibra óptica al rural y advirtió de que los fondos europeos se agotan. Consideró insuficiente entregar ayudas a una empresa sin comprobar después si las instalaciones comprometidas se ejecutan. «Los fondos europeos se acaban y estamos ante otra oportunidad perdida», censuró.

Bayón incorporó a la relación de demandas el futuro del cuartel de la Guardia Civil. Criticó que Varela acepte ahora que no se construya una nueva instalación y recordó los servicios que se prestan en San Roque, entre ellos la intervención de armas. También aludió al puesto anunciado para la Guardia Civil en el recinto portuario, cuyo convenio, según indicó, no llegó a firmarse. En el ámbito judicial, pidió al Gobierno que dote a Vilagarcía del juez necesario para poner en marcha el cuarto juzgado, una ampliación respaldada por la Xunta.

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El PP cuestionó, además, la gestión de los fondos Edusi y de las ayudas del Área de Rehabilitación Integral, después de que hubiese que devolver 70.000 euros sin utilizar, y lamentó que el local de San Roque continúe sin uso social. Bayón cerró el balance con el PXOM: aseguró que el Concello no facilitó documentación en la reunión mantenida con los populares y denunció que desde 2022 sigue pendiente el envío del informe vinculante de Carreteras. De cara al próximo curso político, prometió mantener en el Congreso todas estas reivindicaciones frente a un Gobierno central que, concluyó, ofrece a Vilagarcía «menos obras y menos hechos».