Percebe de O Grove: no es el de O Roncudo, pero es «xeitoso»

Los percebeiros de O Grove asociados a la cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño se muestran satisfechos con la evolución de la campaña estival, que retomaron hoy y les permitió alcanzar los topes sin excesiva dificultad.

«Evidentemente, nuestro percebe no es el de O Roncudo, pero es muy xeitoso», aseguran los recolectores después de una mañana de actividad intensa en la costa de San Vicente en la que participaron una veintena de personas y permitió recoger alrededor de sesenta kilogramos de producto.

En lo que va de año se despacharon desde la lonja meca alrededor de dos toneladas de percebe que generaron casi 100.000 euros, marcando un precio máximo de 130 euros por kilo.

Un percebeiro en la zona de la batería militar de San Vicente. / FdV

Este mes, que el sector quiere aprovechar para sacar partido a la alta demanda que se genera en los restaurantes cada verano, se despacharon unos 500 kilos (25.000 euros), con un «primer mío» en lonja de 105 el kilo.

Hay que recordar que en las dos últimas décadas el percebe generó en Galicia 188 millones de euros tras la venta de 6.500 toneladas. En la lonja de O Grove fueron, en el mismo periodo, 103 toneladas y cerca de 4 millones de euros, alcanzando un precio máximo de 200 euros el kilo.

Un percebeiro de O Grove en plena faena. / FdV

Este puerto alcanzó los mayores ingresos en 2007, con 267.000 euros (6 toneladas) y marcó el mejor volumen en 2019, cuando se subastaron más de 7 toneladas (233.000 euros).

Como se explicaba ayer, pueden actuar ente Punta Area Grande y Punta Faxilda, así como en los islotes adyacentes. Esto supone que disponen de áreas de trabajo como Con Negro, O Carreiro, isla Pombeiro, Pedras Negras, A Batería, islote Pombeiriño, Con de Paxareiras, Punta Raeiros, Punta Corbeiro, la isla de la capilla de A Lanzada y el islote Colmado.