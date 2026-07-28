Un timo a la antigua usanza
Ofrecen «lotería premiada» a una mujer, la engañan y le roban 12.000 euros, en Valga
La "captaron" en Pontecesures y la llevaron a sacar dinero a un banco de Padrón para ir a cobrar los boletos a Pontevedra
Cuando se sintió intimidada trató de huir, antes de llegar a Catoira, pero le quitaron el bolso
Parece que se habría producido otro caso con el mismo modus operandi en A Estrada
Una mujer de entre 60 y 70 años de edad vecina del Ayuntamiento coruñés de Padrón fue engañada en la villa pontevedresa de Pontecesures y robada en Valga mientras se dirigía a Pontevedra con los presuntos estafadores. El resultado de esta rocambolesca historia: 12.000 euros menos en su cuenta bancaria. Y todo porque lograron engañarla y estaba dispuesta a comprar unas papeletas de lotería supuestamente premiadas.
Los hechos, que tuvieron lugar esta mañana, se habrían repetido en A Estrada, donde se habría aplicado el mismo modus operandi a manos de una pareja de timadores que, a juzgar por su puesta en escena y el resultado final, parecen conocer bien su trabajo.
El guión de este robo de película comienza cuando un varón se acercó en una calle de Pontecesures a la mujer padronesa, que había cruzado el puente romano interprovincial sobre el río Ulla para comprar en un comercio de la villa ribereña pontevedresa.
Aquel hombre la abordó en la calle y, parece que con muy buenos modales y gran poder de convicción, le explicó que tenía unos boletos de lotería premiados, pero que no sabía cómo cobrarlos o no podía hacerlo.
En ese instante entró en escena su compinche, una mujer, que fingió no conocer al hombre y se hizo la sorprendida, y la interesada, cuando le planteó lo mismo que a la que, a la postre, iba a resultar su víctima.
Dado que la recién llegada estaba tan interesada, a la primera mujer le picó aún más la curiosidad, que iba en aumento a medida que aumentaba su interés por el premio que podía llevarse a casa sin esperarlo.
Así que los tres participaron en una conversación en la que fueron cogiendo cierta «confianza», y en la que aquel hombre les explicaba que estaba dispuesto a venderles o entregarles los boletos a cambio de 12.000 euros si ellas le ayudaban a cobrarlos.
Así que la víctima y la mujer usada como cebo dijeron que sí, y sin pensárselo más se subieron al coche del individuo para volver a cruzar el puente, dirigirse a Padrón -era cuestión de un par de minutos- y acudir a sus respectivos bancos para retirar los 12.000 euros que las mujeres estaban dispuestas a pagar.
La víctima acudió a su sucursal bancaria y la otra mujer alegó que iba a otra diferente, reuniéndose posteriormente con el conductor y presunto estafador. Con el dinero en el bolso, al menos en el caso de la mujer padronesa salpicada por este episodio, se subieron nuevamente al coche del timador para dirigirse a Pontevedra, cobrar los boletos y completar la operación.
Pero unos kilómetros más adelante, cuando avanzaban por la carretera PO-548, que une Pontecesures con Vilagarcía de Arousa, el conductor dijo tener ganas de orinar y se detuvo en el monte a la altura del Alto de Cordeiro, una zona boscosa situada entre el Concello de Valga, lindante con Pontecesures, y el de Catoira.
Fue en ese instante cuando la víctima empezó a sospechar y sintió miedo, por lo que decidió bajarse del coche y trató de salir de allí. Pero cuando quería marcharse el individuo y la otra mujer, su cómplice, dejaron claras sus intenciones, ya que le agarraron el bolso y salieron huyendo con el coche, el dinero y los supuestos boletos premiados.
Minutos después un conductor que pasaba por allí se topó con la víctima y vio que necesitaba ayuda, por lo que se detuvo y la acompañó al cuartel de la Guardia Civil para que presentara la correspondiente denuncia.
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