Ofrecen «lotería premiada» a una mujer, la engañan y le roban 12.000 euros, en Valga

Una mujer de entre 60 y 70 años de edad vecina del Ayuntamiento coruñés de Padrón fue engañada en la villa pontevedresa de Pontecesures y robada en Valga mientras se dirigía a Pontevedra con los presuntos estafadores. El resultado de esta rocambolesca historia: 12.000 euros menos en su cuenta bancaria. Y todo porque lograron engañarla y estaba dispuesta a comprar unas papeletas de lotería supuestamente premiadas.

Los hechos, que tuvieron lugar esta mañana, se habrían repetido en A Estrada, donde se habría aplicado el mismo modus operandi a manos de una pareja de timadores que, a juzgar por su puesta en escena y el resultado final, parecen conocer bien su trabajo.

El guión de este robo de película comienza cuando un varón se acercó en una calle de Pontecesures a la mujer padronesa, que había cruzado el puente romano interprovincial sobre el río Ulla para comprar en un comercio de la villa ribereña pontevedresa.

El centro urbano de Pontecesures. / Xoan Álvarez

Aquel hombre la abordó en la calle y, parece que con muy buenos modales y gran poder de convicción, le explicó que tenía unos boletos de lotería premiados, pero que no sabía cómo cobrarlos o no podía hacerlo.

En ese instante entró en escena su compinche, una mujer, que fingió no conocer al hombre y se hizo la sorprendida, y la interesada, cuando le planteó lo mismo que a la que, a la postre, iba a resultar su víctima.

Dado que la recién llegada estaba tan interesada, a la primera mujer le picó aún más la curiosidad, que iba en aumento a medida que aumentaba su interés por el premio que podía llevarse a casa sin esperarlo.

Los Concellos de Padrón (izquierda) y Pontecesures. / Noé Parga

Así que los tres participaron en una conversación en la que fueron cogiendo cierta «confianza», y en la que aquel hombre les explicaba que estaba dispuesto a venderles o entregarles los boletos a cambio de 12.000 euros si ellas le ayudaban a cobrarlos.

Así que la víctima y la mujer usada como cebo dijeron que sí, y sin pensárselo más se subieron al coche del individuo para volver a cruzar el puente, dirigirse a Padrón -era cuestión de un par de minutos- y acudir a sus respectivos bancos para retirar los 12.000 euros que las mujeres estaban dispuestas a pagar.

La víctima acudió a su sucursal bancaria y la otra mujer alegó que iba a otra diferente, reuniéndose posteriormente con el conductor y presunto estafador. Con el dinero en el bolso, al menos en el caso de la mujer padronesa salpicada por este episodio, se subieron nuevamente al coche del timador para dirigirse a Pontevedra, cobrar los boletos y completar la operación.

La zona del Alto de Cordeiro donde la víctima quiso bajarse del coche. / M. Méndez

Pero unos kilómetros más adelante, cuando avanzaban por la carretera PO-548, que une Pontecesures con Vilagarcía de Arousa, el conductor dijo tener ganas de orinar y se detuvo en el monte a la altura del Alto de Cordeiro, una zona boscosa situada entre el Concello de Valga, lindante con Pontecesures, y el de Catoira.

Fue en ese instante cuando la víctima empezó a sospechar y sintió miedo, por lo que decidió bajarse del coche y trató de salir de allí. Pero cuando quería marcharse el individuo y la otra mujer, su cómplice, dejaron claras sus intenciones, ya que le agarraron el bolso y salieron huyendo con el coche, el dinero y los supuestos boletos premiados.

Minutos después un conductor que pasaba por allí se topó con la víctima y vio que necesitaba ayuda, por lo que se detuvo y la acompañó al cuartel de la Guardia Civil para que presentara la correspondiente denuncia.