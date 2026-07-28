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Concurso de Valga

El jurado del Ferro Couselo ya delibera sobre los ocho trabajos presentados

El comité incorpora dos nuevas integrantes y se reunió hoy de manera telemática

Un momento de la reunión telemática del jurado.

Un momento de la reunión telemática del jurado.

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Lucía Romero

Valga

 El jurado de la vigésimo séptima edición del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo se ha reunido de forma telemática para deliberar sobre los trabajos presentados al certamen y elegir a los ganadores de las dos modalidades. Se presentaron ocho trabajos a esta edición, en sus varias modalidades.

 La reunión contó con la participación de la segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez, que ejerció de presidenta, y que acompañó a los miembros del tribunal: Xulio Rodríguez González, facultativo do Cuerpo Superior de Museos; Pegerto Saavedra Fernández, Catedrático de Historia Moderna de la Universidade de Santiago, y Pablo Sánchez Ferro, director del Arquivo Histórico Provincial de Ourense y neto de Xesús Ferro Couselo.

Además, en esta edición se incorporaron otras dos integrantes: Ana Cabana Iglesia, vicerrectora de Cultura de la Universidade de Santiago, en la que es que es profesora de Historia Contemporánea y membro del grupo de investigación Histagra, y Fátima Braña Rey, profesora de Antropoloxía Social en la Universidade de Vigo.

Antes de dar comienzo a las deliberaciones y valoraciones de los trabajos presentados, el alcalde agradeció la participación de todos los integrantes y, en especial, de las nuevas integrantes, a las que invitó a visitar Valga para conocer el municipio, su historia y a sus figuras más al detalle.

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Además, aprovechó para anunciarles a todos que el Concello inició recién los trámites y contactos para solicitar a la Real Academia Galega que dedique un Día das Letras Galegas al Padre Isorna, como en el año 1996 aconteció con Ferro Couselo. Fue, precisamente, aquel acontecimiento el que dio origen a este Premio de Investigación.

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