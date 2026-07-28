Inaugurado el nuevo complejo polideportivo de As Bizocas

El Ayuntamiento de O Grove cuenta con un nuevo complejo polideportivo al aire libre en As Bizocas, en la parroquia de San Vicente. Una infraestructura que ha supuesto una inversión de 1,14 millones de euros y que ha sido financiada en un 81% por la Diputación de Pontevedra, una aportación superior a los 930.000 euros.

La nueva instalación ocupa un espacio con una larga historia en la localidad. El recinto ha sido construido por el Concello de O Grove aprovechando el esqueleto de hormigón de un pabellón que la comunidad de montes de la parroquia comenzó a levantar hace décadas, pero que nunca llegó a finalizarse. La actuación ha permitido recuperar una zona abandonada para transformarla en un amplio espacio lúdico y deportivo situado junto al colegio y el instituto de As Bizocas, a escasos metros de la playa de Area da Cruz.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visitó las nuevas instalaciones acompañado por el alcalde de O Grove, José Cacabelos. Durante el acto destacó que este proyecto «consolida a Pontevedra como una provincia campeona del mundo en deporte».

Un momento de la visita de Luis López. / FdV

«Esta provincia es campeona del mundo en deportistas y clubes, campeona del mundo en la organización de grandes eventos deportivos y campeona del mundo en instalaciones modernas y adaptadas a los nuevos tiempos», afirmó Luis López, quien definió la apuesta del gobierno provincial por el deporte como «estratégica y fundamental».

El mandatario provincial recordó que la Diputación mantiene una importante línea de inversión para mejorar las infraestructuras deportivas de los municipios, tanto mediante el Programa Prodeporte, destinado a que los clubes modernicen sus instalaciones, como a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas y de los programas de cooperación +Provincia y PON2030.

El nuevo complejo deportivo ofrece un espacio abierto para la práctica de diferentes disciplinas e incorpora zonas estanciales, un parque de gimnasia, un circuito de calistenia, una pista de baloncesto, un parque infantil y una pista polideportiva cubierta habilitada para futbito.

El recinto dispone de graderío. / FdV

«El proyecto ya tenía una pinta magnífica sobre el papel, pero al verlo hecho realidad es todavía mejor», aseguró Luis López, quien destacó que el recinto combina deporte y naturaleza.

«Es un espacio natural precioso que ofrece la posibilidad de practicar deporte al aire libre a personas de todas las edades», añadió.

Más de 6,5 millones

Durante su intervención, el presidente provincial recordó que la colaboración entre la Diputación y el Concello de O Grove va más allá de esta actuación. Según indicó, la institución ha destinado más de 6,5 millones de euros al municipio durante el presente mandato mediante distintos planes de cooperación.

Un momento de la inauguración. / FdV

Entre esas inversiones figuran también más de 360.000 euros procedentes de las tres convocatorias del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, destinados, entre otras actuaciones, a la mejora de los campos de fútbol de As Lampáns y Monte da Vila.

Por su parte, el alcalde, José Cacabelos, agradeció «la colaboración y el diálogo» mantenidos entre ambas administraciones para sacar adelante proyectos de este tipo.

Antes de concluir la visita, Luis López reconoció el trabajo de los técnicos implicados «en un proyecto muy complejo», agradeció la colaboración de la comunidad de montes de San Vicente y animó tanto a los vecinos como a los visitantes y a la comunidad educativa de los centros escolares próximos a disfrutar de unas instalaciones llamadas a convertirse en un nuevo punto de encuentro para el deporte y el ocio en la parroquia.

No faltaron a su inauguración los comuneros, encabezados por su presidente, Manuel Castro. Hay que insistir en que su colaboración con el Concello ha sido fundamental, ya que en su momento tomaron el acuerdo de ceder los terrenos a la administración local para que pudiera ejecutar el proyecto.