La fiebre del cromo conquista Ravella

La Praza de Ravella dejó por unas horas de ser el centro de Vilagarcía para convertirse en un gran patio de recreo. Sobre las mesas no había móviles, sino montones de cromos ordenados por selecciones. Más de 200 personas respondieron el pasado domingo a la cuarta quedada impulsada por Te Endulzo.

La convocatoria desbordó las previsiones. Había 134 participantes anotados, pero muchos otros se incorporaron sin inscripción. Llegaron familias de Pontevedra, Santiago y A Coruña y varias generaciones compartieron la búsqueda. «Vienen niños con sus padres y sus abuelos. Hemos creado una comunidad y hablan unos con otros para venir», explica Paula Pazos, responsable del establecimiento.

Cada coleccionista acudió con alrededor de cien repetidos. Algunos los llevaban sujetos con gomas y clasificados por países; otros recorrían las mesas pronunciando nombres. Cuando solo faltan cinco o seis, los niños gritan el futbolista que necesitan y esperan una respuesta entre la multitud.

Completar el álbum es un reto incluso después del Mundial. / FdV

Completar la colección exige paciencia y dinero. El álbum reúne 980 estampas y cada sobre ya cuesta 1,50 euros, por lo que la subida de precio ha dado más valor al intercambio. La norma sigue siendo tan sencilla como en la infancia de los padres: un cromo por otro. «Lo hacen sin maldad y se ayudan muchísimo. Muchos consiguieron terminar el álbum», destaca Pazos.

La victoria de España y su segunda estrella dispararon la fiebre por los cromos. También pesa la posibilidad de estar ante el último Mundial de Messi, Cristiano Ronaldo o Modric, algunos de los más buscados. Hallar jugadores de selecciones como Curaçao tampoco resulta fácil. España provoca otra obsesión: muchos quieren completarla dos veces, una para pegarla y otra para enmarcarla.

La quedada fue un acontecimiento para muchos. / FdV

Te Endulzo organizó la primera cita hace dos meses y la asistencia no ha dejado de crecer. En esta hubo regalos y un sorteo con un cucurucho gigante y un «Extra Sticker» muy valorado. El negocio no vende cromos con ello, pero decidió impulsar una experiencia inédita. «Es súper bonito y muy gratificante», resume Pazos.

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Las madres celebran que los pequeños se olviden de las pantallas, mientras padres y abuelos recuperan parte de su infancia. En Ravella, el Mundial volvió a jugarse sin porterías: bastaron un álbum, un puñado de repetidos y la ilusión por escuchar el ansiado «ese lo tengo».