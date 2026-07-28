Detenida en Vilagarcía tras atrincherarse con un cuchillo después de, presuntamente, agredir y amenazar de muerte a su madre

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa detuvieron a una mujer como presunta autora de un delito de violencia en el ámbito familiar después de que, supuestamente, agrediera y amenazara de muerte a su madre antes de atrincherarse en una habitación de la vivienda armada con un cuchillo.

Los hechos ocurrieron en un edificio de la calle Gumersindo Nartallo sobre las 17.45 horas, cuando un viandante alertó a los servicios de emergencia al observar a una mujer en un balcón pidiendo ayuda de forma desesperada.

Según los testigos, la víctima gritaba y hacía gestos solicitando auxilio mientras exclamaba: «Mi hija me quiere matar. Socorro, ayúdenme, llamen a la Policía Local».

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato dos patrullas de la Policía Local. A su llegada, varios vecinos esperaban en la calle y señalaron a los agentes que el altercado se estaba produciendo en una vivienda situada en el tercer piso del edificio.

Efectivos policiales y de emergencias. / M. Méndez

Una vez en el interior del domicilio, los policías lograron poner a salvo a la madre. A continuación comprobaron que la hija se había encerrado en una de las habitaciones y permanecía armada con un cuchillo.

Tras una intervención que requirió una intensa labor de mediación, los agentes consiguieron convencer a la mujer para que abandonara su actitud y entregara el arma, permitiendo así su detención sin que se produjeran nuevos incidentes.

Durante la actuación, los policías comprobaron que la arrestada presentaba varios cortes en los brazos que, presuntamente, se había causado ella misma con el arma blanca. Debido a estas lesiones, una ambulancia medicalizada del 061 le prestó asistencia sanitaria en el lugar antes de trasladarla al Hospital do Salnés, donde permaneció bajo custodia policial.

Una vez recibió el alta médica, la detenida fue conducida a los calabozos de Vilagarcía de Arousa.

La madre ya ha presentado la correspondiente denuncia por los hechos y ha aportado el parte de lesiones. La mujer arrestada pasará a disposición judicial en las próximas horas.