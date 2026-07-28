Degustar libros y bocadillos: la original iniciativa de la biblioteca de A Illa

La biblioteca de A Illa ha puesto en marcha «Bocados Literarios», una novedosa iniciativa que, como su propio indica, alimentará el gusto por la literatura y el estómago, pues al finalizar se repartirá una pequeña merienda y un obsequio.

La responsable del centro, Ángela Otero, explica que el otro propósito es vivir este fomento de la lectura en comunidad. También al aire libre, pues se desarrollará hasta el mes de agosto en los Xardines Traballadoras da Conserva.

El espacio se convertirá en un «restaurante de letras» donde el personal de la biblioteca se vestirá de chef para servir un menú diario literario para que los asistentes puedan degustar los libros que prefieran. Además, prometen un toque teatral para que la experiencia sea lo más inmersiva posible.

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Al finalizar, se repartirán bocadillos, una bebida y un regalo. «Será una manera fantástica de combatir el calor favoreciendo la lectura en familia y en contacto con la naturaleza, además de fomentar la convivencia intergeneracional», expone Otero, que también agradece la colaboración de Supermercados Froiz, Bar O Museo, La Boutique del Pan y Nieto Exclusivos.