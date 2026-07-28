La contaminación marina se combate botella a botella

Los mariscadores gallegos no solo pueden preservar el medio marino participando en las múltiples acciones que se llevan a cabo en la comunidad para recoger los residuos que se acumulan en las rías. También pueden hacerlo evitando generar sus propios desperdicios, y una buena manera de conseguirlo es cambiar las botellas de plástico por otras reutilizables.

Eso es lo que busca la cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño, en colaboración con la Xunta de Galicia, cuando reparte medio millar de recipientes, tipo termo, entre sus socios, tanto de O Grove, donde tiene su sede este pósito, como de Cambados, Meaño, Ribadumia, Poio y Sanxenxo.

«Se trata de distribuir estas 500 botellas reutilizables entre los asociados para reducir el uso de envases de un solo uso y prevenir la contaminación marina», destacan desde la cofradía que preside María Besada.

Así adecentan los mariscadores sus bancos productivos y el entorno de la isla de A Toxa. / Iñaki Abella

Donde aclaran también que es una acción subvencionada por la Consellería do Mar con financiación a cargo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) que tiene un coste de más de 78.000 euros.

Un dinero, lógicamente, no solo empleado en esas 500 botellas reutilizables, sino también en la retirada, ya efectuada a lo largo del mes en curso en la zona de Meloxo, de más de veinte toneladas de algas que amenazaban los bancos de bivalvos allí existentes, encargándose de ello los «rañeiros» que integran el colectivo de marisqueo a flote de San Martiño.

Una entidad, dicho sea de paso, que ya programa nuevas acciones de acondicionamiento de sus bancos marisqueros, ya sea mediante regeneración del substrato de los mismos, retirada de basura marina o eliminación de esos mantos de algas que aparecen puntualmente en la zona infralitoral y pueden provocar una importante mortandad de almeja.