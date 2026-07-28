Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acusados «Villa de Pitanxo»Récord Airbus «vigués»Cuca reviveIncendiario VilardevósMiguel RománConciertos chiringuitos VigoJóvenes y pesca recreativa
instagramlinkedin

Inversiones

El Concello destina 14.800 euros a aislar la Casa de Cultura de San Roque

La actuación resolverá las deficiencias de las fachadas y mejorará la eficiencia energética y el confort interior

Sonia Outón, concejala de Cultura.

Sonia Outón, concejala de Cultura. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía invertirá 14.800 euros en el aislamiento térmico exterior de la Casa de Cultura del Grupo San Roque. La obra se adjudicó a Construser César Paz, que tendrá dos meses para ejecutarla.

La actuación recuperará la protección exterior, deteriorada en la fachada principal y los laterales. Los trabajos comenzarán con el lavado de los muros y seguirán con paneles aislantes, anclajes, mortero armado con malla y un acabado acrílico final.

Noticias relacionadas

El proyecto también incluye las medianeras y chimeneas, remates de aluminio y alféizares en las ventanas. Según el Concello, permitirá «resolver las deficiencias actuales», mejorar la conservación del inmueble e incrementar su eficiencia energética y el confort de las dependencias utilizadas por los vecinos de San Roque y As Carolinas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents