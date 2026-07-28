El Concello destina 14.800 euros a aislar la Casa de Cultura de San Roque

El Concello de Vilagarcía invertirá 14.800 euros en el aislamiento térmico exterior de la Casa de Cultura del Grupo San Roque. La obra se adjudicó a Construser César Paz, que tendrá dos meses para ejecutarla.

La actuación recuperará la protección exterior, deteriorada en la fachada principal y los laterales. Los trabajos comenzarán con el lavado de los muros y seguirán con paneles aislantes, anclajes, mortero armado con malla y un acabado acrílico final.

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El proyecto también incluye las medianeras y chimeneas, remates de aluminio y alféizares en las ventanas. Según el Concello, permitirá «resolver las deficiencias actuales», mejorar la conservación del inmueble e incrementar su eficiencia energética y el confort de las dependencias utilizadas por los vecinos de San Roque y As Carolinas.