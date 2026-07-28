Inversiones
El Concello destina 14.800 euros a aislar la Casa de Cultura de San Roque
La actuación resolverá las deficiencias de las fachadas y mejorará la eficiencia energética y el confort interior
El Concello de Vilagarcía invertirá 14.800 euros en el aislamiento térmico exterior de la Casa de Cultura del Grupo San Roque. La obra se adjudicó a Construser César Paz, que tendrá dos meses para ejecutarla.
La actuación recuperará la protección exterior, deteriorada en la fachada principal y los laterales. Los trabajos comenzarán con el lavado de los muros y seguirán con paneles aislantes, anclajes, mortero armado con malla y un acabado acrílico final.
El proyecto también incluye las medianeras y chimeneas, remates de aluminio y alféizares en las ventanas. Según el Concello, permitirá «resolver las deficiencias actuales», mejorar la conservación del inmueble e incrementar su eficiencia energética y el confort de las dependencias utilizadas por los vecinos de San Roque y As Carolinas.
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