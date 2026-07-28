Movilidad
El Concello agiliza el asfaltado de Rodrigo de Mendoza y Valle-Inclán
El gobierno de Vilagarcía señala que ya había reservado los 335.358 euros en el presupuesto municipal de 2026
El Concello de Vilagarcía quiere acelerar la mejora de las avenidas Rodrigo de Mendoza y Valle-Inclán mediante el convenio con Augas de Galicia. Para firmarlo, el gobierno local llevará al Pleno de este jueves un cambio de finalidad de los 335.358 euros ya reservados en el presupuesto de 2026. No supone un nuevo gasto, sino un trámite contable imprescindible para financiar la actuación a través del organismo autonómico.
Los fondos figuraban en el capítulo VI, correspondiente a «Inversiones Reales», dentro del plan municipal de asfaltados. Como Augas de Galicia contratará las obras, deben trasladarse al capítulo VII, destinado a «Transferencias de Capital». El ejecutivo incorporó la modificación al orden del día tras completar el expediente.
El acuerdo reunirá en un único proyecto la reposición que corresponde a Augas de Galicia tras las obras de saneamiento y de los tanques de tormentas y los asfaltados previstos por el Concello para completar ambas vías. Una misma empresa ejecutará toda la intervención, reduciendo trámites y plazos.
En Rodrigo de Mendoza se renovará el firme entre la glorieta de la Luz Salgada y la intersección con la travesía de la plaza Ramiro Carregal, junto al acceso al aparcamiento posterior de Fexdega. En Valle-Inclán, la actuación abarcará el carril municipal desde la desembocadura del río Con hasta la punta de Ferrazo, donde comienza el paseo de Canelas.
La mejora responde al deterioro de dos arterias fundamentales y a las reiteradas demandas de sus usuarios. La aprobación plenaria permitirá suscribir el convenio y avanzar hacia la contratación.
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