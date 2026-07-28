Cambados vive hoy el «pé de cuba» de la Festa do Albariño y estrena merchandising

Cambados vivirá hoy el llamado «pé de cuba» de la Festa do Albariño, una víspera de preparación en la que, aunque no abren las casetas, hay actividades para animar el ambiente antes de la inauguración oficial de mañana, a las 13.00 horas, con la lectura del pregón, que este año corre a cargo del actor Flako Estévez. Entre otros detalles cerrados recientemente, está la autorización de nueve foodtrucks en el paseo de A Calzada y al merchandising oficial de este año se suman los paipay para ayudar a combatir las elevadas temperaturas previstas.

El Concello ha comprado 4.000 unidades de esta especie de abanico y 5.000 de pulseras con un logo expresando amor por la capital del albariño. Todo estará a disposición de los visitantes en la oficina de turismo.

En cuanto a la zona «gastro» del epicentro de la degustación, el pasado viernes se resolvieron las peticiones de instalación. Se recibieron nueve que venderán, mayoritariamente, productos típicos de la gastronomía gallega, como pulpo, mejillones, conservas, empanada… Aunque también habrá puestos de hamburguesas, pizzas y helados. También de refrescos, pero no se servirá ningún tipo de bebida alcohólica de destilados.

Se presentaron un total de 17 solicitudes para esta ocupación de vía pública que puede llegar a los trece espacios, aunque tres acabaron en renuncia.

En cuanto al programa para hoy, empezarán a funcionar los juegos tradicionales en la plaza del Concello, de 11.00 a 14.00 horas. Por la tarde, a las 20.00 horas se ofrecerá el espectáculo familiar de Circo Isla Letriska. Una hora después, en la plaza Alfredo Brañas, actuará The Velvet Crab y, luego, a las 23.00 horas, los hosteleros de esta zona tendrán una sesión de música dj. Además, durante la jornada habrá pasacalles.

Un calentamiento para casi una semana de exaltación del albariño con DO Rías Baixas que dará su pistoletazo de salida oficial mañana, tras el pregón, con la apertura de las 44 casetas donde las bodegas ofrecerán sus elaboraciones. Este día actuará uno los grupos gallegos que más están sonando en la actualidad, como es De Ninghures, que dará un concierto junto a Law, en la plaza de Fefiñáns.

El jueves empiezan las catas de los caldos a concurso y se inaugurará el Túnel do Viño organizado por el Consello Regulador, en el salón de exposiciones José Peña, y el concierto de Fefiñáns lo protagonizan Alana, Amoebo y Mondra. La verbena corre a cargo de América de Vigo. El viernes, el concierto del día corre a cargo de La Pantera, Luar la L y Roa.

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El sábado, actúan Agoraphobia, Cora Yako y Rufus T Firefly. El domingo es el día grande, con los actos del Capítulo Serenísimo do Albariño, el Xantar, el concierto vespertino de la Banda de Castrelo y el espectáculo pirotécnico de medianoche.