La ambulancia medicalizada centrará el pleno

El pleno ordinario de Vilagarcía debatirá este jueves a las 17.00 horas tres mociones de BNG, PSOE y PP para reclamar la permanencia durante todo el año de una ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés. La sesión abordará también una modificación de crédito destinada al convenio con Augas de Galicia para reparar el pavimento deteriorado por las obras de dos tanques de tormenta. EU pedirá declarar «persona non grata» al conselleiro de Sanidade y se votará el nombre de «Parque As Cacharolas».