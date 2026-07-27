Vilagarcía acelera la reforma urbana de Os Duráns con dos nuevas obras

La transformación urbana de Os Duráns dará esta semana un nuevo paso con el impulso de dos actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y la movilidad. El Concello de Vilagarcía sacará a licitación la segunda fase de la reforma de la calle Aquilino Iglesia y llevará al Pleno del jueves la modificación de crédito necesaria para habilitar un nuevo aparcamiento disuasorio con capacidad para 120 vehículos. Los trabajos coincidirán en el tiempo y la previsión municipal es que el principal acceso al barrio y la nueva zona de estacionamiento estén acondicionados a comienzos de 2027.

La intervención en Aquilino Iglesia cuenta con un presupuesto de licitación de 135.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El anuncio se incorporará a la plataforma pública de contratación, a partir de lo cual las empresas interesadas dispondrán de veinte días para presentar sus propuestas. La actuación se financiará con los fondos asignados a Vilagarcía a través del Plan +Provincia de la Deputación de Pontevedra.

El proyecto prolongará la renovación realizada en 2024 en el primer tramo de esta vía principal de Os Duráns. El diseño mantendrá la misma estética y transformará la calle en una «plataforma única» de uso compartido para facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad. La ampliación del espacio será posible gracias al retranqueo del muro de la finca en la que se creará el nuevo estacionamiento. Esta modificación permitirá conservar el tránsito rodado y disponer de aceras más anchas, accesibles y cómodas para los peatones.

La reforma también alcanzará a los servicios básicos. El proyecto redactado por Lucía Araújo, autora del diseño de la primera fase, incorpora la renovación y el redimensionamiento de las redes de saneamiento. Además, se instalarán canalizaciones para soterrar los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones, se modernizará el alumbrado público con tecnología led y se colocarán bancos. La actuación combinará así la mejora de la imagen urbana con la actualización de las infraestructuras y la eliminación de barreras.

La segunda operación afecta directamente al estacionamiento. El gobierno local someterá este jueves al Pleno la modificación presupuestaria que permitirá disponer de 41.000 euros procedentes de remanentes. Esa cantidad se destinará a adquirir los materiales necesarios para acondicionar una finca situada frente al parque infantil de Os Duráns. El espacio ofrecerá 120 plazas públicas y gratuitas y su ejecución correrá a cargo del servicio municipal de Obras.

El nuevo recinto estará conectado mediante una rampa con el aparcamiento del solar del antiguo Liceo, acondicionado también por el Concello y con capacidad para 100 automóviles. La unión de ambos espacios creará una bolsa conjunta de 220 plazas en una zona céntrica y con una elevada demanda. A ellas se suman las 50 disponibles desde hace años en la parte final de Aquilino Iglesia, por lo que Os Duráns alcanzará un total de 270 plazas públicas y gratuitas.

La ampliación se integra en la estrategia municipal «VaiCar!», orientada a ofrecer estacionamientos alternativos y reducir la presión de los vehículos sobre las calles del centro. La coincidencia de las obras permitirá coordinar el retranqueo del muro, la ampliación de Aquilino Iglesia y el acondicionamiento de la finca.

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Vilagarcía da así continuidad a la renovación iniciada hace años en Os Duráns. El proyecto completará la mejora de una de sus principales vías de entrada, dotará al barrio de estacionamientos conectados y reforzará los recorridos peatonales.