Tim Atkin profundiza en el potencial de Rías Baixas con una nueva gira por 44 bodegas y más de 300 vinos

La Denominación de Origen Rías Baixas vuelve a situarse en el foco internacional con la quinta visita consecutiva del prestigioso escritor especializado y Master of Wine Tim Atkin, quien recorrerá durante nueve días las cinco subzonas para ampliar su conocimiento sobre una de las regiones vitivinícolas que considera más interesantes del panorama español.

El experto británico ha iniciado su estancia con una sesión de cata en la sede del Consejo Regulador, donde evaluó 140 referencias de vinos Rías Baixas antes de comenzar un itinerario que le llevará a visitar 44 bodegas repartidas por toda la denominación. En conjunto, la expedición le permitirá catar más de 300 vinos, entre las muestras del Consejo Regulador y las elaboraciones que descubrirá directamente en las bodegas.

Esta nueva visita servirá para actualizar el informe que publica periódicamente sobre Rías Baixas, en el que hasta ahora ha valorado 263 vinos pertenecientes a 76 bodegas. Un trabajo que, según reconoce el propio Atkin, le ha permitido adquirir un conocimiento muy profundo de la zona.

El experto durante su visita a la sede de la DO Rías Baixas. / FdV

«No vivo en la zona, pero creo que conozco las Rías Baixas tan bien como cualquier otro escritor de vinos no español. Cubrir la DO es sumamente emocionante en estos momentos», asegura el Master of Wine.

Una de las grandes variedades blancas

Durante su recorrido, Atkin pretende seguir analizando todos los factores que influyen en la personalidad de los vinos de la denominación, desde la viticultura y la enología hasta la influencia del clima sobre cada cosecha.

Su admiración por la variedad albariño queda patente en sus valoraciones. «El albariño es una variedad fantástica y es más diversa de lo que la gente piensa. Cualquiera que hiciera una lista de las mejores uvas blancas de España la situaría en el primer puesto», afirma.

Un momento de la cata en la sede pontevedresa de la DO. / FdV

El especialista también destaca el posicionamiento alcanzado por la denominación en el mercado. A su juicio, «los vinos de las Rías Baixas gozan de una imagen premium. Incluso en España», al tiempo que augura un futuro prometedor tanto para los Albariño Rías Baixas como para los tintos atlánticos de la denominación, que considera «los más emocionantes de España en este momento».

Radiografía de varias añadas

La visita coincide con la reciente calificación de la Añada 2025 como «Muy Buena», circunstancia que permitirá al crítico evaluar las primeras elaboraciones de esa cosecha junto a vinos de campañas anteriores.

En la sede del Consejo Regulador ha catado referencias correspondientes a las añadas 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 y 2019, con una amplia representación de estilos. Entre ellos figuran vinos jóvenes sin crianza, elaboraciones monovarietales de albariño y godello, espumosos de calidad, vinos criados sobre lías, envejecidos en barrica y tintos de Rías Baixas, una diversidad que se ampliará con las muestras que conocerá en las 44 bodegas participantes.

Control de trazabilidad de la uva en un viñedo adscrito a Terra de Asorei. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Reino Unido consolida su peso

La presencia de Tim Atkin cobra especial relevancia por la importancia del mercado británico para la denominación. Reino Unido se mantiene como el segundo destino de las exportaciones de los vinos de Rías Baixas y el principal mercado europeo para la D.O., tras registrar en 2025 un incremento del 8,28 % en volumen. Un crecimiento que ha llevado al Consejo Regulador a desarrollar un plan promocional específico para seguir reforzando la presencia de sus vinos en ese país.

Con más de 35 años de trayectoria, Tim Atkin es uno de los comunicadores del vino más influyentes del ámbito internacional. Colabora habitualmente con publicaciones como Decanter, The World of Fine Wine, The Drinks Business, Harpers o Gourmet Traveller Wine, además de copresidir el International Wine Challenge y haber sido distinguido con más de una treintena de premios de periodismo y fotografía. Su valoración anual se ha convertido en una referencia para productores, distribuidores y consumidores de todo el mundo, por lo que su renovado interés por Rías Baixas supone un nuevo impulso para la proyección internacional de la denominación gallega.