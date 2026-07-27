San Martiño prueba suerte con el percebe para aprovechar el tirón estival

Los socios de la cofradía mancomunada de San Martiño autorizados para la extracción de percebe afrontan tres días de actividad con la intención de sacar partido a este preciado recurso ahora que la demanda aumenta, dado el tirón de la hostelería en pleno verano.

En esta entidad hay nueve mariscadores de a pie y una docena de embarcaciones (con un máximo de 22 tripulantes) autorizados para la obtención del recurso, para lo cual disponen de 80 días de trabajo a distribuir entre febrero y agosto, en la primera quincena de octubre (para aprovechar la Festa do Marisco) y en diciembre, que es cuando se disparan los precios en lonja gracias a las fiestas navideñas.

Los integrantes de la cofradía San Martiño, con sede en O Grove y que es la única de Arousa Sur con zonas de percebe, pueden actuar ente Punta Area Grande y Punta Faxilda, así como en los islotes adyacentes.

Subasta de percebe en la lonja de O Grove. / Noé Parga

Esto implica disponer de áreas como Con Negro, O Carreiro, isla Pombeiro, Pedras Negras, A Batería, islote Pombeiriño, Con de Paxareiras, Punta Raeiros, Punta Corbeiro, la isla de la capilla de A Lanzada y el islote Colmado.

Los topes autorizados por la Consellería do Mar son de 4,5 kilos brutos de percebe o 4 kilos de tope neto, permitiéndose trabajar desde dos horas antes hasta dos horas después de la bajamar diurna, pero siempre antes de las seis de la tarde.

En las dos últimas décadas el percebe generó 151 millones de euros en la lonja de O Grove, de la que salieron más de 15.000 toneladas de este producto. El mejor ejercicio fue el de 2017, cuando se superaron los 9 millones de euros en ingresos (939 toneladas), siendo las facturaciones de más de 8 millones en 2008, 2010, cuando se alcanzó un precio máximo de 240 euros por kilo, y todos los años a partir de 2016.