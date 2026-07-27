Ribadumia usa la piscina de la Pousada para su ludoteca y Somos insiste en su preocupación por el asunto

El Concello de Ribadumia ha remitido un mensaje a las familias con hijos en la ludoteca de verano para informarles de que recuperan el servicio de piscina, utilizando a la instalación de la Pousada que abrió recientemente y después de que la municipal permanezca inutilizada este verano por los graves daños de las riadas.

Esta comunicación ha puesto en alerta a Somos, que ya la semana pasada solicitó al gobierno local conocer todos los detalles de este acuerdo con el establecimiento hotelero del que ya habló en el pleno extraordinario de junio, «así que tuvieron tiempo de dar información», se queja el grupo opositor.

Ahora su crítica ha crecido, pues Somos asegura que, no solo no ha recibido contestación a su requerimiento, «sino que ha anunciado a los padres que va a haber piscina sin reunirse previamente con ellos para informarles de las condiciones e incluso si quieren que sus hijos la usen. No es la forma correcta de actuar por parte de una administración».

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Sin embargo, su mayor preocupación sigue residiendo en la fórmula elegida para que la institución pública utilice una instalación privada. «No sabemos si hay un convenio, o si no lo hay; si tiene un coste para las arcas municipales y cuál, si los dos socorristas contratados para este verano por el Ayuntamiento están trabajando ahí… Pero sobre todo, quién responde legalmente y en cuanto a seguros por la presencia de los niños en el establecimiento privado», destacaron desde el grupo de Sergio Soutelo.