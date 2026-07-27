El PSOE de Vilanova exige un plan «urgente» para la plaza tras perder la ayuda de 1,5 millones

Cuando se perdió la millonaria subvención, el gobierno local de Vilanova se comprometió a buscar vías de financiación para ejecutar el proyecto de modernización de la plaza de abastos. Pero el PSOE se queja de que no se ha movido nada y «mientras los comerciantes hacen un enorme esfuerzo por mantener viva la actividad económica, el Concello le da la espalda y es incapaz de ofrecerles unas instalaciones acordes con la importancia de su trabajo». Así las cosas, el grupo opositor reclama un plan «serio y urgente» para su arreglo y también exige explicaciones por la gestión de la ayuda de 1,5 millones de euros.

Los socialistas aseguran que ni estos vendedores ni los vecinos merecen el estado que ha alcanzado: «Una plaza deteriorada, abandonada, sin inversiones y con un futuro totalmente incierto». Al contrario, consideran que merecen un «servicio público moderno y digno» que no tiene por la «nefasta gestión» del Ejecutivo de Gonzalo Durán, critican. «Es la consecuencia directa de una forma de gobernar agotada, sin iniciativa, sin planificación y sin capacidad para aprovechar las oportunidades que se presentan», añaden.

Pero sobre todo, les parece «intolerable» que nadie «asumiese ni una sola responsabilidad por uno de los mayores fracasos políticos del mandato, perder 1,5 millones de euros de financiamiento público». Y es que defienden que «fue por incompetencia», porque «fue incapaz de cumplir con los plazos necesarios para sacar a licitación las obras, perdiendo una inversión histórica». Así las cosas, consideran que se ha convertido en un «símbolo del abandono en el que el PP está sometiendo a Vilanova».

Noticias relacionadas

Así las cosas, lo ven como «el principal lastre» para que la localidad avance, pero, para empezar, reclamar un plan para actuar de manera urgente y «recuperar la plaza de abastos y garantizar su futuro». Además de exigir al Ayuntamiento que ofrezca «explicaciones inmediatas». Cabe recordar que la renuncia de estos fondos se produjo ya en 2024.