La playa de A Covacha se desborda con la gran celebración de San Fidel

San Fidel volvió a confirmar su capacidad para movilizar a Carril. La playa de A Covacha se llenó de público, barcaños, espuma y ganas de divertirse en una tarde de calor tropical. La celebración puso el broche a cuatro días de fiestas que habían comenzado con la intensidad del Apóstol y su histórica Farsa, dos referencias del calendario de la localidad marinera y de la tradición estival en Vilagarcía.

Las pequeñas embarcaciones tradicionales de madera se convirtieron en el objeto de deseo de los más pequeños. Decenas de niños abordaron los barcaños sin preocuparse por el escaso espacio disponible. Lo importante era participar, compartir la experiencia y encontrar una forma de refrescarse ante las elevadas temperaturas.

El ambiente respondió al espíritu libre de San Fidel. Los participantes pasaban de las embarcaciones a la espuma y regresaban después a la orilla en un movimiento constante. La playa ofrecía una imagen plenamente veraniega, con las familias ocupando cada rincón y los niños entregados a una celebración en la que la diversión apenas necesitaba reglas.

Los barcaños continúan siendo los protagonistas de San Fidel. / Pedro Mina

Los padres trataron de introducir algo de orden en medio del animado descontrol, especialmente cuando los barcaños concentraban a numerosos tripulantes. Su vigilancia convivía con la libertad de los pequeños para elegir entre el agua, las embarcaciones o la espuma. «Hace un día de calor y la playa está a tope» resumía Moisés Campos, de la comisión organizadora, una tarde de fiesta popular.

La principal novedad fue un hinchable acuático con diferentes obstáculos. La atracción permitió a los participantes poner a prueba su equilibrio y sus habilidades mientras combatían el calor. El juego añadió otro punto de interés a una programación protagonizada por los niños y por una tradición transmitida entre generaciones.

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Con el avance de la tarde, la atención se desplazó desde A Covacha hasta la Praza da Liberdade. Allí esperaba la orquesta Kubo, que regresó a San Fidel por segundo año consecutivo y desplegó un espectáculo de tres horas como colofón musical de la jornada.