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O Grove recibe una ayuda para auxiliares de Policía Local

La Xunta destina 145.000 euros a trece municipios

El municipio meco, Sanxenxo y Fisterra reciben 18.000 euros

Un vehículo de la Policía Local de O Grove.

Un vehículo de la Policía Local de O Grove. / M. Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

El Concello de O Grove, donde la situación que arrastra la Policía Local desde hace años es tan precaria como preocupante, es uno de los municipios beneficiarios de las ayudas económicas habilitadas por el Gobierno de Galicia para contratar auxiliares de policía.

Así lo decidió el Consello da Xunta, que destina a tal efecto 145.000 euros con los que subvencionar las contrataciones realizadas entre o 1 de junio y el 30 de septiembre en trece localidades gallegas, entre las que se encuentran O Grove, Poio y Sanxenxo.

Tras cambiar los criterios de selección de años anteriores e introducir una ratio entre las plazas de alojamiento y la población, que debe superar el 20%, es posible incorporar este verano municipios con menor número de habitantes, «pero con una presión turística estacional proporcionalmente muy elevada». De este modo el número de ayuntamientos beneficiados aumenta respecto a 2025.

Desde la Xunta señalan que para la distribución del dinero «se utilizó como criterio el porcentaje que representa el número de plazas de alojamiento respecto a la cifra de población, y de este modo Concellos en los que el número de plazas representa más del 50%, como Sanxenxo, O Grove y Fisterra, reciben 18.000 euros».

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Cabe apuntar que entre los criterios de selección también se exigía disponer de la declaración de municipio turístico, disponer de Policía Local y tener en vigor el convenio con la Xunta de Galicia para la cobertura de vacantes de auxiliares.

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